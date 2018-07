La Escuela de Idiomas implanta el horario de mañana con grupos de inglés y alemán

La demanda de los niveles más altos sigue creciendo y obliga a reestructurar los grupos.

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alcoy oferta por primera vez clases de inglés y alemán por las mañanas. El centro ha cerrado el periodo de preinscripción con 1.044 solicitudes, lo que supone un centenar más que el curso anterior, y espera cubrir el 100% de las plazas disponibles. La creciente demanda de los niveles más altos ha obligado a la dirección a reestructurar los grupos.

Las listas de preinscritos en la EOI de Alcoy ya se pueden consultar. La escuela ha recibido un total de 1.044 solicitudes, entre su sede principal y la de Ibi, para estudiar inglés, valenciano, francés o alemán. Según los datos facilitados por la directora del centro, Alma Blasco, «ha habido un centenar más que el curso pasado», por lo que «estamos contentos».

Una de las grandes novedades es la implantación del horario de mañana, si bien es cierto que el año pasado se hizo una prueba con un grupo de primero de B1 de inglés. «Este año ofertamos primero y segundo de B1 de inglés y primero de A2 de Alemán», ha matizado Blasco. La responsable del centro, además, ha asegurado que «sí está habiendo demanda» de los grupos matutinos.

Otro cambio importante es que «este año habrá también clases a las 16 y a las 19 horas», un horario totalmente novedoso con el que la escuela pretende adaptarse «a la realidad cambiante de Alcoy», y de este modo «llegar a más gente». Alma Blasco, en este sentido, ha asegurado que «está teniendo éxito» y que durante el periodo de preinscripción «ha habido bastante demanda».

Aunque los datos de preinscripción «no son del todo reales», pues «siempre hay gente que no completa el proceso de matriculación o no tiene el nivel necesario», la directora ha manifestado que entre las solicitudes y los alumnos oficiales que continúan «creo que cubriremos la oferta», que ronda las 1.400 plazas, «sin dejar a nadie fuera».

En este punto, Blasco ha insistido en que la tendencia está cambiando y cada vez se demandan más los niveles altos. «Esto demuestra que la escuela lleva muchos años en la ciudad y la gente ya tiene ciertos conocimientos de idiomas». Por ello, para el próximo curso «hemos vuelto a reestructurar los grupos», a fin de acoger al mayor número posible de personas.

La directora también ha hecho hincapié en que «ya no es tan difícil acceder a la escuela como años atrás. Hay quien no lo intenta porque cree que no entrará».