Raúl Blaya gana el premio juvenil de Ibi en la categoría musical

El Teatro Río de Ibi se engalanó este fin de semana una vez más para acoger la undécima edición de la gala de los Premios iBiJvN con un público entregado que vivió una noche inolvidable disfrutando de las actuaciones de los jóvenes artistas.

El jurado que valoraba las actuaciones de los Premios iBiJvN estaba compuesto por cinco personas pertenecientes a distintos ámbitos de la cultura, comunicación, baile, música y otros profesionales relacionados procedentes tanto de la villa juguetera como de otras localidades.

En la categoría de música, que estaba abierta a cualquier estilo, composición e instrumentos, el ibense Raúl Blaya, que ya consiguió el premio local en la pasada edición, se alzó como ganador de la noche en la categoría musical. La segunda posición fue para el murciano Adam Thiago y el premio local de música fue para la cantante Lucía Martos.

En la categoría de baile el primer premio fue para la alumnas del Conservatorio de Danza de Novelda. La segunda posición fue para los valencianos "Migro Danza" y el premio local fue para el grupo "Danza Fusión". En el apartado de artes escénicas, Gabriel Castelló, de Puçol (Valencia), se alzó con el primer premio y "Teatro Tecu", de la Universidad de la Rioja, consiguió el segundo premio. El premio local quedó desierto.

Cada una de las categoría tenia dos primeros premios y un tercer premio local de 700€, 500€ y 250€, respectivamente, cada uno de ellos va acompañado de una placa conmemorativa. Desde la organización destacan la elevada participación de jóvenes procedentes de diferentes puntos de toda la geografía española y, por supuesto, de la villa juguetera, así como el nivel de los participantes, que supone todo un reto para el jurado.

Durante el acto se proyectaron las fotografías ganadoras del VI Concurso Nacional de Fotografía y el VI Concurso Nacional de Cortos organizados también desde el área de Juventud, quedando ganadora del certamen fotográfico la imagen "En cualquier lugar, en cualquier momento", de Auxiliadora Enríquez, natural de Jerez de la Frontera.

En el Concurso Nacional de Cortos el primer premio fue para el trabajo "Conectad@2 Postureo", de Paula Marcos (León). El segundo premio fue para José Luis Martínez Puche, de Jumilla, con su trabajo "Tecno duelo". El premio local fue para María Mira Sanjuán que consiguió el premio con su corto "Estilista a juicio". El premio especial de jóvenes entre 12 y 18 años de Ibi fue para M.ª Carmen Martínez, por su trabajo "Looks that remember the past".

Al finalizar las intervenciones, los ganadores de la anterior edición en la categoría de musical, Salva y Marcos (Madrid) y la ganadora en la categoría de baile, Valentina Congost (Novelda), ofrecieron actuaciones especiales como artistas invitados mientras deliberaba el jurado. La presentadora del evento fue la periodista, presentadora de TV y radio, Sol Segura.

El alcalde, Rafael Serralta, estuvo presente en la gala acompañado por diferentes miembros de la Corporación Municipal que hicieron entrega de los diferentes premios. Desde la organización destacan el altísimo nivel de los todos los participantes, que ofrecieron una actuación y una puesta en escena únicas, a pesar de su juventud.