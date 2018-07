CCOO convoca movilizaciones ante la falta de acuerdo en el sector textil

CCOO ha anunciado el inicio de movilizaciones ante la falta de acuerdo en el convenio del textil. El sindicato anuncia una huelga para el próximo jueves 19 de julio, después de que, según afirman, la patronal no haya respetado el acuerdo de la negociación colectiva. Así las cosas, desde CCOO, señala que "aunque sea en solitario", defenderá lo acordado, y que no suscribirá un convenio de la relevancia del textil que no contenga un salario mínimo de 14.000 euros. Así, pasa a la ofensiva y convoca huelga en el sector para toda España el próximo 19 de julio.