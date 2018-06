Actiu celebra el 50 aniversario con un evento en su parque tecnológico de Castalla

Actiu cumple en 2018 cincuenta años de trayectoria profesional y lo está celebrando con uin evento que ha arrancado este miércoles en su parque tecnológico de Castalla y que se prolongará el jueves y el viernes. El evento reunirá a más de 1.500 invitados, entre empleados, colaboradores y clientes llegados de los cinco continentes donde está presente la compañía, para compartir una jornada en la que habrá desde música en directo, pasando por actividades formativas y hasta espectáculos visuales.

Uno de los momentos más importantes de la celebración del aniversario ha sido la inauguración de La Casa de La Venta, un edificio del siglo XIX que actualmente ocupa una parte de la parcela del Parque Tecnológico Actiu y que se ha rehabilitado como nuevo espacio para albergar exposiciones, conferencias y actividades de formación.

La Venta es uno de los lugares más icónicos para Actiu, ya que en el momento de su construcción era un enclave estratégico para viajeros y comerciantes de la zona donde tenían lugar reuniones, charlas o presentaciones de proyectos. Su distribución estaba diseñada para favorecer el encuentro: con habitaciones para alojar a los viajeros, con una gran cocina y comedor en la planta baja, patio interior, abrevadero y dependencias para animales. Esta antigua alquería cuenta con una arquitectura típicamente mediterránea que se ha respetado en el proyecto de rehabilitación llevado a cabo siguiendo, además, parámetros de la arquitectura sostenible. El próximo 27 de junio se abrirá como un nuevo espacio actividades de diversa índole con el objetivo de mantener vivo el espíritu de esta tierra: conectar personas.

Además de la inauguración de La Venta, Actiu ha organizado para estos días un amplio programa de actividades que incluye conferencias, reflexiones, cortometrajes, música en directo, visitas a fábrica, cena de gala, etc. que se han diseñado poniendo el foco en hacer de este encuentro un momento inolvidable para todos los invitados.

Sobre Actiu

Fundada, en 1968, por Vicent Berbegal, en Castalla (Alicante), Actiu se ha especializado a lo largo de su recorrido en el diseño y fabricación de mobiliario para espacios de trabajo, colectividades y aeropuertos. Su constante reinversión tecnológica, un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente; y la internacionalización de la firma, presente en 90 países de los cinco continentes, son algunas de las claves que le han permitido llegar a esta efeméride con una situación privilegiada dentro del sector.

Su presidente y fundador ha sido galardonado recientemente como Empresario Europeo del Año, en los European Bussines Awards, y la compañía ha recibido este año, de mano de los Reyes de España, el Premio Nacional de Diseño. En 2011 fue la primera industria europea del sector en obtener el certificado Leed Oro, año en que también obtuvo el premio Importante de INFORMACIÓN. El certificado lo consiguió mejorar a la categoría Leed Platino en 2017, la máxima concedida, por sus mejoras en sistemas internos, reciclado de consumibles y mobiliario de sus instalaciones.

También destaca que, a lo largo de su trayectoria, Actiu ha sido reconocida con los más importantes premios del diseño europeo, desde los Red Dot, Design Preis, FX, Premios Delta, If Design o The Best of NeoCon entre otros, que han destacado la calidad, ergonomía y seguridad de sus productos. Además, durante los años de crisis, la empresa ha sabido apostar en su territorio por el crecimiento sostenido sin deslocalizar su producción, dando así actualmente trabajo directo a cerca de 300 personas y creando otros 150 puestos laborales indirectos.