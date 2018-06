Reprovar la Gürtel és una obligació

Imagineu-vos el Teatre Calderón a Alcoi ple, per cert, eixe teatre que va reformar Ortiz amb sobrecostos per valor de 4 milions d'euros durant el Govern del PP de Sedano dels quals, 2 d'eixos milions pagats de forma irregular. Imagineu-vos, a més, damunt de l'escenari a Federico Trillo, Francisco Camps, Miguel Peralta, Joaquin Ripoll i Jorge Sedano triunfals i sent vitorejats per centenars de fidels del PP.

Doncs aquest acte va ser real, es va celebrar el 5 de març de 2008, quan les trames corruptes de la Gürtel, Brugal, Taula i les que no sabem, campaven a plaer.

Aquest acte va tindre un cost de 5.067 euros i va ser pagat per Enrique Ortiz, entre altres empresaris. Un Enrique Ortiz que anys abans, com he mencionat, reformava un Teatre Calderón pressupostat en 8 milions d'euros i que finalment va costar 12. Dels quals d´aquests 4 milions d'euros en sobrecostos, 2 es van pagar irregularment, i almenys 1,2 van ser justificats per Ortiz mitjançant factures falses o duplicades.

El modus operandi del finançament il·legal del PP i de la seua caixa B per pagar actes i enriquir-se de forma il·lícita l'explicava molt bé Enrique Ortiz en les seues declaracions en seu judicial: o bé mitjançant la connivència dels tècnics en les valoracions subjectives que unflaven la seua puntuació; o amb baixes temeràries les quals després se suplien amb sobrecostos i revisions de preus.

Ortiz que, precisament no és un exemple d'honradesa, no sols va intervindre al Calderón. Entre altres tenia preparat un bon negoci amb la construcció del Bulevard, pel qual l'Ajuntament d'Alcoi pagaria a un dels grups empresarials d'Enrique Ortiz milió i mig d'euros anuals fins més enllà de 2.030, pels més de 27 M d'euros d'obra i manteniment del projecte. De fet, en unes escoltes policials del cas Brugal entre José Cortina i Enrique Ortiz el primer assegurava que "si está claro que te lo van a hacer a medida [el projecte del Bulevard]" i Ortiz responia: "Hombre, si lo voy a hacer yo".

Així se les manejava Ortiz a l'Alcoi de Sedano. Per cert, un projecte el qual estava considerat pels tècnics de l'Ajuntament "inviable actualmente desde el punto de vista económico y presupuestario tal y como se encuentra planteado el proyecto" i que es va aprovar a poc més d'un mes de les eleccions municipals per a deixar-ho tot ´atado y bien atado´.

Tot molt normal i correcte. Com a resposta d'aquestes realitats que a tots ens caldria recordar, Sedano em demana que explique la compra del xalet d'Iglesias i Montero. La veritat és que fa llàstima pensar que vulga desviar l'atenció de la seua nefasta gestió de forma tan infantil. De la mateixa manera se li podria preguntar sobre la situació jurídica del seu líder polític Eduardo Zaplana al que, per cert, sí que coneixia i tenia en alta consideració.

És normal que des de Guanyar Alcoi i molts veïns i veïnes de la ciutat ens preguntem en quin moment el PP alcoià i Jorge Sedano han defensat els interessos d´aquest municipi, a pesar que es farten de repetir que el més important per a ells és Alcoi.

És normal i totalment comprensible que la gent pense que els membres del PP d'Alcoi que ostentaven càrrecs orgànics i polítics durant el 2008 han de ser reprovats per l'Ajuntament, perquè per desídia, omissió o connivència són responsables de portar la Gürtel a Alcoi. És normal que la població d'Alcoi exigisca la màxima netedat en les Institucions i, els senyors del PP, van accedir a elles dopats, utilitzant les donacions il·legals d'Enrique Ortiz i cia que obtenien mitjançant contractes públics com poguera ser el Teatre Calderón d'Alcoi o qualsevol altre.

És més, no sols és normal, també és digne.

Els alcoians i alcoianes vam dir no a les polítiques municipals del PP en 2011 quan a la resta de ciutats aquest partit arrasava. Sols cal veure la devastació de Serelles i els 1,4 milions d'euros que hem hagut de pagar per aquella irresponsabilitat urbanística en la qual a més es va jugar amb les famílies que van comprar aquelles cases i que han deixat d'invertir-se en qüestions necessàries.

Per tant, és normal, digne i una obligació ètica que des de Guanyar Alcoi demanem al Ple municipal del pròxim dilluns que es reproven a les persones que van participar d'aquest engany i que, d'una vegada, fem una aposta de futur per la ciutat d'Alcoi. Una ciutat que rebutja la corrupció en totes les seues formes i que no tolera més enganys i mentides dels 'grans gestors' que van deixar la ciutat en 2011 amb un forat de més de 4,5 milions d'euros.