Camilo Sesto se merece la Alameda

Algunos, en cambio, entienden exagerado que se haya escogido la principal vía de la ciudad para tributarle el homenaje.

Hay voces discrepantes, pero al menos por las opiniones recabadas por este diario, la mayoría de los ciudadanos respaldan la decisión del Ayuntamiento de Alcoy de que la conocida hasta ahora como Alameda «a secas», pase a denominarse a partir de ahora como Alameda Camilo Sesto. El sentir más extendido es que el artista más internacional que ha tenido la ciudad merece este reconocimiento, aunque también hay opiniones que consideran exagerado que se haya escogido la principal avenida de la ciudad para tributarle el homenaje.

Tal y como informaba este diario, el gobierno muinicipal, que es el que tiene la potestad para designar el nombre de las calles, comunicaba el pasado martes a la junta de portavoces su decisión de que la Alameda pase a denominarse a partir de ahora Alameda Camilo Sesto. Se trataría de un segundo reconocimiento a la trayectoria del artista, después de que en 2016 se le concediese la Medalla de Oro de la ciudad y el título de Hijo Predilecto.

A la hora de otorgar estos reconocimientos se ha tenido en cuenta su dimensión internacional, avalada por los más de 100 millones de discos vendidos y la gran cantidad de números uno en las listas de éxito.

Faltaba, con todo, conocer las sensaciones de la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que la Alameda es la principal avenida de la ciudad, así como la más importante arteria comercial.

En este sentido, las opiniones recabadas por este diario, sin tener la validez de una encuesta, sí que evidencian que hay un apoyo mayoritario hacia la medida. Uno de los vecinos, Vicent Nácher, no tiene dudas a la hora de señalar que «Camilo Sesto se lo merecía desde hace años, y aunque ha llegado tarde, al final ha llegado. Se trata de uno de los artistas más emblemáticos de la música latina de los años 70 y 80, y evidentemente se merecía todo el reconocimiento».

Javier Pastor se expresa en parecidos términos, manifestando que el homenaje «ha tardado, pero al fin se está haciendo justicia. Hablamos de uno de los mayores representantes que tenemos en el mundo. Él y Ovidi Montllor han sido lo más grande que hemos tenido en Alcoy, y la Alameda es uno de los espacios también más emblemáticos de la ciudad, por lo que me parece muy bien que se le vaya a dedicar».

Mónica Ferri es más escueta en palabras, aunque las que pronuncia son taxativas: «Es de Alcoy y, vista su trayectoria, me parece muy bien». Algo similar a lo que manifiesta Mari Carmen Martí. «No cabe duda de que es un cantante muy conocido en todas partes y que se merece este reconocimiento. Está muy bien que hayan pensado en dedicarle la Alameda».

Aunque también hay quien tiene dudas sobre los términos de la decisión. Jorge Nadal manifiesta su conformidad con el reconocimiento, auque matiza que «no sé si llamará Alameda Camilo Sesto o sólo Camilo Sesto».

Mari Carmen Ángel, por su parte, apoya sin fisuras la medida, coincidiendo en que «se tendría que haber hecho mucho antes».

Pero en este asunto también hay espacio para la discrepancia. Toni Aznar asevera que «no me parece correcto, y menos tratándose de una calle tan importante como la Alameda. Será muy notable como cantante, pero yo creo que por Alcoy no ha hecho tanto», mientras que Bárbara Sancho resalta que «la Alameda es la Alameda. Hay otras calles para hacer dedicatorias y no esta tan importante, pero se ve que el club de fans del artista tiene mucha fuerza».