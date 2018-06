Escuses, deixadesa i Fogueres

Ja ha arribat el bon temps i amb ell les festes dels barris a Alcoi. Unes festes que donen eixida a la temporada d'estiu i que els veïns i veïnes dels barris estan esperant en candeleta, donat que són festes de convivència, de compartir bons moments i de gaudir veient els xiquets i xiquetes divertir-se al carrer amb les activitats que han organitzat les diferents associacions amb molta feina.

Festes on totes les persones gaudisquen de les activitats que organitzen els col·lectius veïnals i que depenent de cada barri tenen les seues característiques peculiars.

Aquest any em crida l'atenció i m'entristeix que un dels actes més esperat i característic de dos dels barris de la ciutat, Batoi i Zona Nord, no vaja a poder celebrar-se, almenys amb normalitat. Em referisc a la foguera que es crema durant la Nit del Ros.

No hi haura normalitat perquè en el cas del barri de la Zona Nord, sí que es cremara la foguera, encara que en una ubicació sense consensuar i que no agrada als veïns i veïnes, concretament a l'aparcament del centre de salud de La Bassa.

Al barri de Batoi, per segon any consecutiu, es quedara sense el moment més característic i esperat de les seues festes del barri: la cremà de la foguera, i tot perquè sembla que el govern de Toni Francés no ha tingut suficient temps -o interés- per solucionar les dificultats respecte a la ubicació, que venia arrossegant-se des d'uns anys enrere.

El més trist de tot açò és que l'Alcalde, de primera mà, es va comprometre amb els veïns i veïnes en solucionar els problemes que s'anaven arrastrant, modificant el Pla local de cremes que, tal com ens han informat, impedien la crema de la foguera.

Una qüestió com modificar el Pla de cremes per adaptar-lo a les circumstàncies actuals i que, a priori, no sembla massa complex, finalment no s'ha efectuat per la deixadesa, desídia o oblit del govern de Toni Francés.

Pot ser, que es creme la foguera o no a molta gent li semblarà irrellevant, però és molta gent la que ho viu amb intensitat i és un moment important per a la gent d'aquests barris. Ara, no sols és això: si existeix aquesta desgana o desinterés en aquest tema que, en principi, és senzill, extrapolem-ho a gestions més complicades, que necessiten major atenció o hores de treball...

Les excuses s'han acabat. La crema de les fogueres se celebra en nombroses localitats de la província sense cap tipus de problema. Potser s'han suspés les fogueres d'Alacant alguna vegada per impediments normatius de caràcter local?

Bé, sols em queda desitjar que siguen unes festes de barri fantàstiques, que els veïns i veïnes gaudisquen d'aquests dies de convivència, i com no, desitjar que el govern de Toni Francés siga capaç de complir el compromís que havia pres amb les Associacions de veïns i veïnes i el pròxim any puguen gaudir de la crema de la foguera com han fet durant tants anys.