El arte de difamar

Sra. ESTEFANÍA BLANES, Portavoz de Guanyar: yo, poco a poco, despacito, he ido aprendiendo de la vida muchas lecciones: he aprendido a no mentir, a ser más humilde, a promover la confianza con los demás, a convivir, a no desear el mal a nadie, absolutamente a nadie. Pero la vida no es fácil, y luego viene aquello de que todos somos humanos y todos tenemos baches, desencuentros, recaídas y errores, como todo el mundo y yo pertenezco a este mundo. La vida es una experiencia tremenda, brutal, apasionante, pero nadie nos dijo nunca que vivir la vida fuese fácil... Además, nacemos sin manual de instrucciones y tan sólo la experiencia del día a día nos regala un manual de funcionamiento, sobre la marcha, con mucha letra pequeña y en fasciculos, que algunos/as no entienden.

Pero pese a lo complejo de ese sutil "arte de vivir y convivir" Sra. ESTEFANÍA BLANES hay dos máximas que nunca me he saltado a la torera en mi vida: una es mentir, y otra levantar irresponsablemente falsas calumnias, porque como decía mi Facundo Cabral, "si haces mal te haces mal..." y eso, siempre se cumple.

Sra. ESTEFANÍA BLANES usted miente y difama porque sabe, perfectamente, que nadie en Alcoy tiene nada que ver con la trama Gürtel ni la organización de aquel mitin de "ELECCIONES GENERALES" y no locales, que se celebró en 2008 en Alcoy.

Sra. ESTEFANÍA BLANES estamos hablando de una sentencia firme con personas concretas que han sido condenadas y que organizaban actos electorales en montones de ciudades con ordenes directas desde la C.V. como ha quedado perfectamente demostrado en esa sentencia firme.

Sra. ESTEFANÍA BLANES yo puedo decir con total claridad y rotundidad que nadie en Alcoy tuvo nada, absolutamente nada que ver en la organización de aquel mitin de "ELECCIONES GENERALES". Y usted lo sabe. Y eso es lo más grave.

Sra. ESTEFANÍA BLANES en la sentencia queda clarísimo que hubieron muchos mitines de "ELECCIONES MUNICIPALES" y que se celebraron en un montón de ciudades de la C.V. : Xátiva, Alicante, Teulada, Requena, Silla, Quart de Poblet, Elda, Orihuela, Cullera, Sagunto, Castellón, Ibi, Onteniente, y otras muchas poblaciones y actos y, por supuesto, no está Alcoy en ese listado.

Sra. ESTEFANÍA BLANES no difame, porque esto no puede salirle gratis; aunque tengo que reconocerle la virtud de difamar como nadie.

Sra. ESTEFANÍA BLANES le pide usted al Sr. Rafa Miró que pida perdón por la corrupción en la C.V. cómo si el Sr. Miró fuese el responsable. ¿Acaso es culpable el Alcalde de Alcoy de los ERES de Andalucía?, o ¿serán culpables los concejales de Comprimís, si se demuestra en un futuro, algún problema en su partido a nivel autonómico?. Sra. ESTEFANÍA BLANES ¿es usted responsable, o va a pedir perdón por los escándalos de Errejón, de Monedero, de la vivienda de Espinar y de las tarjetas black en las que tres miembros de Izquierda Unida gastaron 818.000 € de nada en asuntos personales?

Sra. ESTEFANÍA BLANES, por cierto, ¿piensa usted pedir perdón a los alcoyanos porque usted y su Grupo Municipal no sacaron el concurso de la "BASURA" y los alcoyanos hemos pagado quince millones de Euros a una empresa con el contrato caducado durante varios años siendo ustedes, como eran, los únicos y máximos responsables de la Concejalía de Medio Ambiente?. Y lo más grave, pagaban todos los meses, con un informe "EN CONTRA" de la Intervención Municipal, en el que se remarcaba que el pago se hacía "sin estar amparado en ningún contrato". Y más grave todavía, poniendo palos en las ruedas a Jordi Martínez para que no sacase el contrato, ¿se acuerdan de la empresa catalana Lovic a la que también lincharon mediaticamente?. ¡qué cara más dura tienen!

Sra. ESTEFANÍA BLANES, ¿piensa usted pedir perdón a ese gran concejal y mejor persona que fue Santiago Botella y a mí mismo, cuando hace un par de meses nos difamaron, vilmente, diciendo que deberíamos pagar 53.000 de nuestro bolsillo por una sentencia que recurrimos y que después de aguantar sus mentiras, como siempre, se demostró que el Ayuntamiento no había perdido 53.000€, sino que había ganado 11.000 € gracias a recurrir aquella sentencia?. ¿Saben ustedes sumar? ¡Qué fuerte!

Sra. ESTEFANÍA BLANES ¿va usted a pedir perdón por el pedazo de chaletazo de Pablo Iglesias. ¿Qué pensarán de usted los miles de ciudadanos sin techo si no les pide usted perdón urgentemente?.

Sra. ESTEFANÍA BLANES ¿duerme usted bien por las noches?. Yo sí, y con la conciencia tranquila de haber trabajado sin descanso por mi ciudad, con errores y con aciertos, pero con honradez. Y sobretodo sin mentir, porque mentir y calumniar, gratuitamente, es una cobardía imperdonable.

Sra. ESTEFANÍA BLANES, Portavoz de Guanyar, por último recordarle, sin acritud, que la política, como todo lo importante en la vida, se basa en la confianza entre las personas. Y yo no soy el único que no se fía de usted. El Gobierno no tiene un pacto ni con Ciudadanos, ni con Compromís, con el que ha llegado a muchos acuerdos , ni con el P.P. con el que también ha llegado incluso a acuerdos. Lo que ocurre, es que a muchos concejales/as del Gobierno les pasa lo que a mucha gente: no se fían de usted, y aunque discrepen políticamente, sí se fían de Rafa Miró, de Marius Ivorra y por supuesto de mis compañeros Antolí, Maribel y Lucía. ¡Quien siembra vientos...!

Yo, al terminar esta carta puedo decir, abiertamente, como dijo Adolfo Suárez, "puedo prometer y prometo que nadie de Alcoy tuvo nada que ver en este asunto". ¿Podría usted decir "prometo que no he tenido mala fe en este asunto"?. Creo que no. Está usted muy nerviosa, vienen tiempos difíciles y año electoral. Y tiene motivos. Que la suerte le acompañe. La va a necesitar.