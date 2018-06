Alcoi és tot el seu territori

I per tant, entenc que els serveis que es presten a la ciutadania han de ser els mateixos, independentment del carrer o de la zona on les persones habiten o les empreses estiguen ubicades.

Però sembla que en moltes ocasions això no és així i ens trobem amb zones molt degradades on sembla que els serveis municipals d´arreplegada de brossa o de manteniment de carrers i voreres fa mesos o anys que no han passat per allí.

Abocadors il·legals situats dins del que deuria ser una zona industrial d´Alcoi, com ara és el polígon industrial situat a espatlles del carrer Alacant en els carrers que baixen des de la zona del cementiri i que fan pena, plens de brossa i deixalles de tot tipus escampades per les dos voreres del carrer i inclús pel centre de la calçada.

Tapes del clavegueram que estan 2 o 3 dits per damunt del que es el firm de la calçada i molta immundícia en uns carrers que deurien albergar industries i/o magatzems en naus industrials, que o bé no existeixen o bé estan abandonades.

Eixe no és l´Alcoi que volem els que vivim a esta, en principi, bonica ciutat.

Però no és una qüestió que es done sols a una zona de la ciutat, ja que podem trobar altres zones a la nostra ciutat que presenten una situació d´abandonament prou notable. No és eixe el concepte que tenim els ciutadans del que ha de ser una ciutat ben cuidada, ja que el que desitgem son zones netes i en bon estat de conservació, que siguen atractives per als ciutadans i per a persones emprenedores que puguen crear empreses industrials, bé construint naus o aprofitant les que hi ha actualment, per a portar riquesa i prosperitat al nostre poble.

Si un industrial que estiguera interessat en vindre a Alcoi visita la zona del polígon referida i veu tot el que es troba allí, de segur que dona mitja volta i busca un altre lloc per a instal·lar-se. I és de veres que no és la situació en la que es troben totes les zones industrials d´Alcoi, ja que en gran part d´elles no existeixen eixos nivells de brutícia, però també es cert que sense ser tan greu com en este cas esmentat, en molts llocs, sobretot els més perifèrics de les zones industrials sí que hi ha gran quantitat de vegetació que envaeix les voreres donant una imatge poc agradable.

Volem polígons industrials moderns, encara que l´orografia del terreny ens impedisca moltes vegades poder tindre les millors condicions però en el cas esmentat, no es l´orografia la que ens posa entrebancs si no la falta de que els serveis públics municipals arriben a eixes zones.

La zona que es troba baix del pont del Viaducte es una altra zona molt descuidada i que presenta un important deteriorament. Es que els serveis de neteja no arriben a eixes zones de manera quotidiana? Pel que es veu i et trobes quan vas per alguns llocs, sense cap dubte que no. És que en les condicions que es signen amb l´empresa que ha de fer la recollida de residus i neteja dels vials no apareixen eixes zones? Sense cap dubte que sí que estan a les condicions signades però es que no es tracta tan sols de signar-ho si no de fer un seguiment exhaustiu del compliment d´eixes condicions signades i es suposa que pagades. Com també deu estar estipulat que els contenidors han d´estar en condicions i sols cal anar, per exemple a Cotes Baixes, per vore que els contenidors que s´utilitzen allí son vells i estan trencats, sense tapa, etc.

I si eixes situacions es donen en els polígons industrials també les veiem en zones que no tenen el caràcter d´industrials si no de residencials, determinats barris de la perifèria o del centre de la ciutat on la brutícia és molt habitual i on sembla, simplement veient com estan els contenidors i els carrers, que la neteja i el pas de les brigades de neteja i d´obres es fa molt de tant en tant, quan no directament no es fa.

I és molt fàcil de detectar, simplement caminant o passejant amb el cotxe es poden veure de manera molt fàcil totes estes zones, ubicar-les i dir-los als serveis municipals que vagen i treballen per tal de deixar-les en condicions.

D´altra manera, i com ja deia en un altre article, l´entropia s´encarregarà de que tot arribe al màxim desordre i això no és el que volem, ni els ciutadans ni els regidors ni l´alcalde.

Fem alguna cosa per aplicar energia, a fi de lluitar contra eixa entropia que pot convertir determinades zones d´Alcoi en vertaders abocadors.

De segur que no es tan difícil però la majoria de les vegades falta sensibilitat cap als problemes de la ciutadania.

Ànim i a veure si en un poc de temps podem trobar-se en que eixes zones estan ja netes i en condicions de rebre emprenedors o simplement ciutadans que volen tindre el seu poble net i en condicions.