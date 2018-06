Bon govern? Cap, silenci i oblit

Al Ple de gener Compromís va portar una proposta perquè l´Ajuntament d´Alcoi es presentara als «Premis Bon Govern» organitzats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. La nostra voluntat, 'avaluar i mesurar la gestió del PSOE a la nostra ciutat comparat amb pobles i ciutats del País Valencià. El nostre objectiu, sobretot avaluar la qualitat de les polítiques públiques municipals.

La primera reacció dels membres del govern va ser de sorna, donat que donaven per segur que aquesta proposta els reafirmaria i els donaria la possibilitat de publicitar la «gran tasca que estaven fent». Donaven per segur el premi. Malgrat açò, a Compromís pensaven que era important mesurar la qualitat del govern de la ciutat, i la proposta fou acceptada per la regidora Maria Baca que ens indicà que presentaria un dels «molts projectes que estaven realitzant».

Als premis podien inscriure´s qualsevol municipi, consorci i/o mancomunitat del País Valencià. Van participar 56 municipis amb 87 projectes presentats a les diferents categories, entre ells Alcoi. Les categories 9, molt diverses: Desenvolupament local, treball, comerç i turisme; Sostenibilitat territorial; Foment salut pública; Polítiques d´igualtat, integració i cooperació; Transparència i foment de la participació; Cultura, normalització lingüística i joventut; Desenvolupament rural; Gestió de projectes i fons europeus; Divulgació i protecció de drets i llibertats. Algunes d´elles amb forta repercussió mediàtica per part de Toni Francés a l´hora de traure pit. Ho tenien fet!!!.

Els premis s'atorgaren el 3 d´abril. El tan elogiat e-DUSI no va estar premiat, va guanyar l´ajuntament de Tavernes de la Valldigna amb el projecte «Incorpora´t 2017» a la categoria gestió de projectes i fons europeus; a la categoria Desenvolupament local, treball, comerç i turisme dos ajuntaments premiats Alzira i Xeresa; a la categoria de Transparència també dos ajuntaments Bellreguard i Vistabella. Així a totes les categories i malauradament ni rastre de menció a cap projecte d´Alcoi.

Quina ha estat la reacció dels membres del govern? Cap, silenci i oblit. On està ara la sorna? No ens alegrem, a Compromís sempre volem que Alcoi puga gaudir de tots els reconeixements públics possibles. Els premis volien impulsar, consolidar i reconéixer la tasca de regidors que treballen pel seu poble. A esta primera edició a Alcoi ens han suspés en el «Bon Govern». Els regidors del govern socialista no han donat la talla i per desgràcia el nostre poble és el que ho pateix.

Alcoi necessita un treball constant i abnegat dels membres del govern, de polítiques reals a mitjà i llarg termini, i menys operacions de màrqueting i publicitat subvencionada (#Alcoienpositiu). Alcoi necessita un "Bon Govern" que es preocupe pel nostre futur com a poble i no d´obres mesos abans de les eleccions. Alcoi necessita consens i col·laboració de tots per resoldre els problemes presents i els que vindran.

Des de Compromís sempre defensem que els que ens governen estiguen més propers a les persones, que tenen l´obligació d´oferir oportunitats per millorar la vida de la gent. Però al mateix temps la societat actual ens obliga a exigir i treballar per governs més transparents, sensibles, responsables i eficients per a tots els seus ciutadans i ciutadanes.

Amb aquesta resolució espere que els socialistes siguen conscients com governen i a l´alcalde Toni Francés i a la regidora Maria Baca una mica més d'humilitat i "bon govern".