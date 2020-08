Los hosteleros de San Vicente le piden al alcalde abrir "al menos"las terrazas de los pubs

La Asociación de Hosteleros de San Vicente del Raspeig pide que se apliquen medidas excepcionales para salvar al sector. Solicitan que los pubs puedan "al menos" tener abierta su terraza, para evitar la debacle económica que supone tener cerrado el local.

La entidad ha remitido una carta al alcalde, Jesús Villar, en la que le piden una serie de medidas que permitan paliar la difícil situación en la que está el sector a causa del recrudecimiento de la pandemia. El sector, que engloba a los bares, pub, cafeterías y restaurantes, advierte del grave perjucio para sus economías la actual situación y las medidas restrictivas y piden colaboración municipal.

El nuevo decreto dictado por el Gobierno obliga a los pubs a estar cerrados durante 21 días desde el martes 18 de agosto; mientras que los bares y restaurantes tienen que cerrar a la una de la madrugada. Y se ha prohibido fumar en las terrazas a menos de dos metros de una persona.

Los hosteleros le piden al alcalde que permita que las terrazas de los pubs estén en funcionamiento. "Cerramos la actividad, pero los gastos fijos no se cierran, el alquiler que no perdona cada mes, el agua, la luz, la seguridad social, los sueldos al personal, ¿por qué no se paralizan por decreto los gastos"", exponen y solicitan que se plantee una compensación.

"Solicitamos que como mínimo se permita abrir las terrazas a los pubs en el mismo horario que los bares y restaurantes durante este cierre", pide la Asociación de Hosteleros sanvicentera.

Advierten de que si no se ayuda al sector la situación cuando finalice la pandemia puede ser "desoladora". Y auguran el cierre de locales por no poder asumir las pérdidas que suponen esta situación. La entidad ha pedido una reunión con el primer edil para manifestarle directamente sus peticiones y la desazón que les produce la situación.