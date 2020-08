El Campello pone en marcha el servicio de Atención Jurídica de Resolución de conflictos para familias vulnerables

La concejalía de Familia de El Campello, dirigida por Mercé Pairó (Cs), ha informado que ha puesto en marcha un "Servicio de Atención Jurídica a Familias en Situación de Vulnerabilidad" para el asesoramiento en la resolución de conflictos en el seno familiar. Personas que, a consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria, han visto mermados sus ingresos e, inmersas en situaciones de crisis familiar, no conocen cómo proceder para la resolución de la mismas.

"El Servicio de Atención Jurídica a Familias en Situación de Vulnerabilidad" es una iniciativa de la concejalía de Familia que nace desde el conocimiento de que muchas familias, que de por sí vivían situaciones difíciles antes de que la Covid-19 causara estragos sociales y económicos, han visto agravada sus circunstancias.

"Entre muchos casos, preocupa en especial la situación de aquellas parejas separadas con hijos, que se encuentran en ERTE o desempleadas, que no perciben ingresos o estos se han visto mermados, por lo que no tienen recursos suficientes para abonar las pensiones de mantenimiento a que les obliga la ley, por lo que necesitan modificar medidas y no saben o no pueden hacerlo", manifiesta la concejala de Familia, Mercé Pairó (Cs).

Este servicio, operativo desde el pasado mes de junio, ya ha beneficiado a diferentes familias en situación de vulnerabilidad que, previo estudio de la concejalía de Bienestar Social, son derivadas al servicio de asesoramiento familiar que se realiza a través de teléfono o videollamada.



Crisis familiares agravadas por el covid-19

Asimismo, desde la concejalía informan que el 99% de los casos atendidos hasta la fecha están relacionados con crisis de parejas o problemas con los hijos, con las exparejas, matrimonios o parejas de hecho que desean separarse o divorciarse, otros que ya lo están pero quieren modificar una medida, así como las consecuencias e implicaciones de firmar determinados documentos que se les requiere durante el proceso de separación o divorcio.

En este sentido, cabe destacar, el asesoramiento que realiza Familia sobre las modificaciones en los regímenes de custodia de los hijos en parejas separadas y más concretamente en la regulación de las pensiones de alimentos y compensatorias, impago de las mismas, adjudicaciones en el uso de la vivienda, cómo solicitar un abogado del turno de oficio, ayuda en la cumplimentación de impresos, redacción de cartas para la mediación (documentos siempre extrajudiciales) o información sobre sentencias de divorcio dictadas en otros países y su aplicación en nuestro país