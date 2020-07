Ciudadanos San Vicente acusa al equipo de gobierno de echar mano de medidas desesperadas

El grupo municipal de Ciudadanos ha vuelto a reclamar al equipo de Gobierno que cumpla sus promesas e implante lasque prometió a los trabajadores municipales tras la última agresión sufrida por una funcionaria. A día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin contar con una patrulla de la Policía Local presente en el edificio y sin un servicio de seguridad privada.

Por su parte, el portavoz popular Óscar Lillo explica que "acudir a las bolsas de empleo de otras localidades, y con un plazo mínimo de quince días por delante, es la única conclusión a la que al parecer llegó ayer el equipo de gobierno". Y lamenta que "ante una situación de urgencia, visible desde principios de junio, lo primero hubiera sido optimizar los recursos humanos existentes en el propio Ayuntamiento, detectar los departamentos con menos carga en estos momentos y adecuarlos provisionalmente a la necesidades actuales", afirma el portavoz Popular Óscar Lillo "ojalá esté solucionado en quince días, cosa que dados los precedentes ponemos en duda".

Desde principios del mes de junio, se pueden observar cada día las colas de vecinos que necesitan realizar gestiones en el Civic, haciendo cola a las puertas del Ayuntamiento, y a los trabajadores de este departamento y a los auxiliares de servicio saturados por la situación, pues son ellos los que dan directamente la cara ante las personas cansadas de esperar.

"No se puede empezar a pensar en soluciones cuando ya tienes el problema encima. Si se estaba viendo venir el colapso, en los primero días de generarse esta situación ya se podía haber convocado la bolsa de empleo en nuestra propia localidad, aunque tampoco entendemos que no existan ya esas bolsas de empleo en San Vicente, cuando la falta de personal es algo recurrente en este Ayuntamiento en los últimos años" explica Lillo "y a lo que no han sabido o querido dar solución, pues están aprobadas, y aún sin convocar, las ofertas de empleo público de los años 2017, 2018, 2019. En resumen falta de previsión".