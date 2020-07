La derecha en Sant Joan carga contra Albero por su polémico tuit sobre los Reyes y las víctimas del covid-19

Jaime Albero apuntó ayer en twitter que si por la presencia de Don Felipe y Doña Letizia la ceremonia por las víctimas del coronavirus "era de Estado, el helado de turrón en Benidorm del otro día también lo fue"

Los grupos conservadores del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant no han escatimado en críticas y valoraciones hacia el polémico tuit del alcalde socialista, Jaime Albero, sobre los Reyes y las víctimas del covid-19. Partido Popular, Vox y hasta el socio de gobierno del PSOE, Ciudadanos, han mostrado su rechazo a las palabras del primer edil por redes sociales.



En sus distintas cuentas, tanto personales como bajo las firmas de los partidos, los portavoces han cargado contra Albero por asemejar un funeral por las víctimas del cororavirus, con la presencia de los Reyes, y el helado de turrón de Benidorm. Jaime Albero apuntó ayer en twitter que si por la presencia de Don Felipe y Doña Letizia la ceremonia por las víctimas del coronavirus "era de Estado, el helado de turrón en Benidorm del otro día también lo fue".



Al respecto, el portavoz de Ciudadanos y socio de Albero, Santiago Román, ha escrito en su muro de facebook: «Tengo un gran respeto por la Monarquía española, que ha dado estabilidad a 45 años de Democracia. Pero mayor aún es mi respeto por las más de 42.000 víctimas mortales por el covid-19, por sus familiares y por todos aquellos profesionales que han estado ahí consiguiendo llegar a donde estamos ahora, pese a algunos». Asimismo, Román ha añadido sobre las palabras de Albero que «es muy importante ser o intentar ser un alcalde para todos».





Si por la presencia de los reyes la misa de ayer era de Estado, el helado de turrón en Benidorm del otro día también lo fue y no vi a nadie pedir su retransmisión en la TV pública hasta la última cucharada... pic.twitter.com/6QskZKnQpM — Jaime Albero (@jaimealbero) July 7, 2020

Más de 200 respuestas a la publicación

Mientras que otros portavoces como, también han señalado el comentario como «. Aracil ha tildado el tuit de» de una personas que debe representar como alcalde a un municipio.«Muchos vecinos me han escrito entre la sorpresa,e inprompio de la persona que debe representar como Alcalde a todos los santjoaners. Me duele en el alma comprobar que quién debería estar liderando las medidas económicas y sociales para ayudar a las centenares de familias que lo están pasando mal, a quienes han perdido su empleo y a los autónomos/comerciantes, se dedique en horas de trabajo a estos menesteres de mofa y humor negro incomprensible.ha escrito Aracil.Por último, la edil de extrema derecha,, ha expresado en facebook que se ha quedadotras leer el tuit. «He tenido que vivir otro lamentable incidente en el municipio el que desempeño mi labor como concejal en la oposición, por las declaraciones del alcalde por la misa de ayer, celebrada por las víctimas del covid-19, en Madrid. Verdaderamente, todos como ciudadanos, y dada la embergadura de esta crisis, con los 42 mil fallecidos,y tener empatía con ellas».El polémico comentario del alcalde socialista en la red social sobre los Reyes ha recibido más de 200 respuestas, la mayoría de ellas críticas.40.000 personas fallecidas, ¡un alcalde! Qué pena de San Joan d'Alacant por tener un regidor así", señaló un usuario. "Si todas las comparaciones son odiosas, en este caso son propias de un ser sin escrúpulos. Debería pedir disculpas a las víctimas, al menos", apuntó otro. "¿Como se puede tener tan poca empatía con los familiares de los fallecidos y con los fallecidos?", añaden.Horas más tarde, Albero escribió otro tuit en el que también ha hecho referencia a la ceremonia en La Almudena por las víctimas del coronavirus: "Los que llevan la mascarilla verde con la bandera de España en el codo, los que confunden una misa con presencia de los Reyes con el funeral de Estado previsto para el día 16 y los que hacen caso a periodicuchos ultras no son ni de izquierdas ni de derechas". Asimismo, ha retuiteado un comentario en el que se apuntaba que "el éxito de un tuit es directamente proporcional a las hordas de trolls que te insultan e inversamente del beneficio económico que se obtiene".