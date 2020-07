Compromís pide añadir a la que hay otra línea de teléfono para atender las emergencias sociales

Si hay un área que se ha dejado literalmente la piel durante los momentos más duros de la pandemia esta han sido los servicios sociales de San Vicente del Raspeig. Desde finales de marzo se puso en marcha una maquinaria para la tramitación de ayudas de emergencia que se han traducido en la tramitación de más de 330.000 euros desde el 19 de junio en ayudas básicas de alimentación. Con el fin del estado de alarma, estas ayudas han finalizado, pero no cesa el volumen de actividad y la atención a personas que necesitan ayuda.

El grupo municipal de Compromís pide ir más allá y advierte de que el teléfono habilitado para que los vecinos se pongan en contacto con los servicios sociales no está dando respuesta a todos los usuarios y que muchos no pueden contactar con los servicios sociales. De ahí que su portavoz, Ramon Leyda, ha instado al equipo de gobierno a habilitar dos líneas telefónicas para atender todas solicitudes de emergencia social derivadas de la crisis del covid-19.

"Una ardua labor que, desde el área de Servicios Sociales, están llevando a cabo con responsabilidad, seriedad y rigor, pero con una falta grave de recursos reconocida por el propio personal trabajador", advierte



"Conocedores del gran número de familias que, en estos momentos, están pasando por una situación dramática, Compromís propone descongestionar la gestión de atención a la ciudadanía con la puesta en marcha de un nuevo número de teléfono, además de restablecer la línea que ya se estaba utilizando para tal fin, al cual las personas en riesgo de vulnerabilidad se puedan dirigir con facilidad", advierte el edil.



Leyda expone que "una población como Sant Vicent, con 60.000 habitantes, necesita al menos dos líneas telefónicas y trabajadores sociales suficentes para poder llegar al mayor número de personas que están pasando graves necesidades sobre todo en materia de alimentación y agilizar los trámites de ayuda".

Y pone en valor el trabajo que desarrolla diariamente el personal de la Concejalía de Servicios Sociales. "Es un servicio esencial y tenemos la gran suerte de contar con un equipo de profesionales impresionante", asevera el edil.

La edil de Bienestar Social está molesta con las declaraciones del concejal, a quien recrimina que no apoyó cuando se planteó una remodelación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el anterior pleno. Isabel Candela señala que poner una segunda línea de teléfono colapsaría el sistema y no es la solución "porque siempre habrá personas que se queden esperando a ser atendidas porque en el momento que llamen se esté atendiendo a otras personas".

Advierte que además del teléfono se están atendiendo las consultas y peticiones de cita a través del correo electrónico "y me escriben incluso a mi, porque el correo es público", indica.

"No necesitamos más teléfonos. Si en plena pandemia no lo hemos necesitado ahora no es necesario", y advierte de que cada persona vulnerable de San Vicente ya tiene asignado un trabajador social que conoce y tramita su caso

Candela defiende el trabajo del área que asegura trabaja cada día "al 200%". Y reconoce que la situación actual es de "sobrecarga" y que está a la espera de contar con nuevo personal, está prevista la incorporación de tres auxiliares adminitrativos y cuatro trabajadores sociales.