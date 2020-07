Exigen un protocolo más ágil para hace frente a los incendios forestales

Un protocolo frente incendios forestales muy lento, cuando unos pocos minutos son vitales para evitar una tragedia. Desde la Asociación Defensora de Herbívoros contra Incendios (Adhif) han alertado que el actual sistema "es muy largo" e impide actuar con rápidez en zonas como La Carrasqueta de Xixona, donde también alertan de que los daños causados en enero por la borrasca Gloria ha convertido esta zona en un polvorín.

Desde este colectivo su portavoz Raimundo Montero pone un ejemplo: "Fuego en la zona de Bugaia en el verano de 2019. Entonces llamo, siendo voluntario ambiental de Adhif, al teléfono que tenemos los voluntarios ambientales, en vez de llamar a su vez a un vehículo de bomberos, primero avisan por teléfono al vigilante forestal situado en el Alt de La Martina de La Carrasqueta. Contesta que no ve humo. Lógico, no lo observa porque a él le impide la visión de la Penya Redona. Entonces dice 'yo no veo nada', y después, más o menos a los 20 minutos, llaman a la Policía Local de Xixona. Yo lo estaba viendo con los prismáticos. La Policía de Xixona llega al lugar y comprueba que sí que hay fuego, y avisan a los bomberos. La casa de al lado se va a calcinar porque tardan demasiado por culpa de este protocolo. Y a los 40 minutos de mi primer aviso llegan por fin los bomberos. Llegan tan tarde que tienen que jugarse la vida porque el fuego estaba subiendo hacia una casa qué linda con el bosque de pinos. Y así un pequeño incendio puede convertirse en una tragedia medioambiental. Por eso queremos que el protocolo sea más corto para que no haya tantas desgracias. Para qué estamos los voluntarios ambientales si no se fían de que avisemos que hay un incendio y tienen que venir otros a confirmarlo antes de llamar a los bomberos", se pregunta Montero.

Adhif lamenta que "con un protocolo tan largo es un milagro que no se quemara todo el monte, porque luego de la casa tiró hacia la montaña y a los bomberos lo tuvieron complicado, pero consiguieron al final que no se propagase por el bosque".

Por otra parte, desde Adhif alertan del peligro que representa La Carrasqueta, después de que la borrasca Gloria derribara o dañada miles de pinos en enero. Las tareas de limpieza aún no han terminado por parte de las brigadas de la Generalitat, y el Ayuntamiento está ultimando la contratación de la empresa que se va a llevar la leña para su aprovechamiento. Además, en algunas parcelas privadas una mercantil ya está realizando este aprovechamiento. Desde Adhif lamentan el retraso que se lleva en estas tareas, que también se paralizaron unas semanas por el estado de alarma, que han convertido la zona de Vivens en un polvorín y que ya hemos entrado en pleno verano.