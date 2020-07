El Campello, listo para acoger a 50.000 turistas diarios este verano

"Hasta 4.000 plazas en hoteles y campings, un centenar de restaurantes, más de 300 bares y cafeterías, y una potente planta de apartamentos turísticos y segundas residencias capaz de acoger hasta 50.000 turistas diarios". Así ha resumido hoy el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), lo preparado que está el municipio para afrontar la campaña veraniega. "Y todo", ha enfatizado, "con las mayores garantías de seguridad frente al virus, aspecto especialmente importante en estos tiempos".

Berenguer y la concejala de Turismo, Marisa Navarro (PP), se han encargado de exponer a representantes del sector turístico y medios de comunicación la amplia oferta de sol y playa, gastronómica, cultural, deportiva y comercial de El Campello, para una campaña que se reconoce "atípica, diferente y complicada". Junto a ellos, reforzando el mensaje de destino turístico de primer orden, los portavoces del equipo de gobierno Lourdes Llopis (PP), Julio Oca (Cs), y María José Sañudo (Vox), así como el grupo de concejales del PSPV-PSOE, con su portavoz Vicent Vaello a la cabeza, y otros ediles populares.

Se da por hecho que la campaña turística será muy competitiva entre los diferentes destinos de la Costa Blanca. Para destacar frente al resto, El Campello ha lanzado videos específicos de la oferta turística y comercial que se emitirán por todos los canales de televisión provinciales, y ha programado una serie de rutas culturales, deportivas, gastronómicas y comerciales que se promocionarán en todos los soportes, según han explicado en un comunicado.

Antes de ello, la concejalía de Playas que dirige Julio Oca (Cs) ha redoblado esfuerzos para que arenales y calas ofrezcan su mejor imagen, y luzcan con orgullo todas las enseñas de calidad medioambiental y de servicios de las que han sido acreedoras.

El Campello vive fundamentalmente de la industria turística, de la que dependen su economía y la mayor parte de los puestos de trabajo, que a su vez conlleva un nivel de bienestar social alto, lo que hace sitúa al municipio en una situación poderosamente atractiva para ciudadanos extranjeros, que cada vez en mayor número lo eligen para fijar su residencia permanente.

Hasta 23 kilómetros de costa, una gastronomía elogiada en guías nacionales e internacionales, una oferta cultural y deportiva acordes con un municipio costero, y un clima "que es nuestro mayor tesoro", hacen de El Campello un destino tan atractivo como seguro.

"Las vacaciones no son un privilegio€ de ninguna manera. Son una necesidad€ un derecho al que todos debemos tener acceso", ha remarcado el alcalde Juanjo Berenguer. "Dicen los sabios que tan importante es llegar a Ítaca como disfrutar intensamente del camino, y me van a permitir que yo, como alcalde, reivindique que ese camino pasa necesariamente por El Campello, donde la felicidad está al alcance de la mano, donde se vive bien, se disfruta de la vida y se come todavía mejor".