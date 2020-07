El PP exige la puesta en marcha del autobús que une cada verano Sant Joan y Mutxamel con las playas

grupo parlamentario Popular (GPP) ha exigido la puesta en marcha "de manera inmediata" de la línea 31 del autobús interurbano que une Sant Joan y Mutxamel con las Playas de San Juan y Muchavista. La portavoz popular de Medio Ambiente, Elisa Díaz, considera "inaudito que un Consell que dice apostar por el transporte público obligue a miles de personas a coger el coche para ir a una playa que la tienen a diez minutos en transporte público". Elha exigido la puesta en marcha "de manera inmediata" de laque unecon las. La portavoz popular de Medio Ambiente,, considera "inaudito que un Consell que dice apostar por elobligue a miles de personas a coger el coche para ir a una playa que la tienen a diez minutos en transporte público". El municipio de Mutxamel ya ha presentado una queja ante la Conselleria de Infraestructuras por el hecho de que la línea que habitualmente se implanta en los meses de verano no se haya puesto en marcha con el inicipio del mes de julio. El concejal de Transportes, Rafa Pastor, ha exigido que se ponga en marcha "de inmediato" y que la línea quede implantada para todo el año. Pastor muestra su "indignación con el Gobierno Valenciano del PSOE-Podemos-Compromís por la inactividad y política de recortes que se están llevando a cabo, cuyos únicos perjudicados son los vecinos del área metropolitana norte de l´Alacantí". Para Pastor, "lo preocupante es la falta de coordinación y comunicación, ya que desde esta Dirección Territorial no se tenía conocimiento de la no puesta en marcha de dicha línea 31". Por su lado, el grupo parlamentario Popular anuncia la presentación de una pregunta al conseller de Infraestructuras, Arcadi España, para que "responda cuándo se va a reponer el servicio de la línea 31". Díaz asegura que "miles de personas de Sant Joan y Mutxamel se encuentran aisladas de unas magníficas playas a pesar de tenerlas tan cercas por una decisión irracional del Consell, que esperemos que pronto rectifique".

"Un castigo para los vecinos"



"La puesta en marcha del servicio debe ser urgente", afirma Díaz, "porque la temporada de playa ya ha empezado y mucha población de estas localidades no podrá acceder por no tener coche o, simplemente, porque la Playa de San Juan y la de Muchavista no dispone de aparcamiento para tanto vehículo y en aras de contaminar menos". Y se pregunta: "¿Qué han hecho de mal los vecinos de Sant Joan y Mutxamel para que el Consell les castigue de esta manera?".



Díaz lamenta que "el Consell actúe sin meditar y tome decisiones de tanto calado sin un mínimo de sensibilidad para miles de personas de l'Alacantí afectadas". Insta al Ayuntamiento de Sant Joan, gobernado por el PSOE y Cs, a que "imiten a sus colegas de Mutxamel y presenten una queja formal al conseller en defensa de sus vecinos". Entiende que "es un asunto urgente" para la Conselleria de Infraestructuras y espera que "lo resuelva antes de que el conseller se vaya de vacaciones a otras playas a las que sí podrá llegar".