La Sociedad Musical La Esperanza protagoniza el sábado el XLIV Festival de Bandas de San Vicente

La plaza de la Comunidad Valenciana de San Vicente del Raspeig acoge este sábado, 4 de julio, el XLIV Festival de Bandas y el XXVII Homenaje al Socio Colaborador a cargo de la Sociedad Musical La Esperanza. La actuación comenzará a las 20.30 horas con entrada libre y aforo limitado a cien personas.

La concejala de Cultura, Raquel Rodríguez (EU), ha destacado que se trata del segundo evento cultural desde que todas las actuaciones en la ciudad quedaran suspendidas el mes de marzo por la pandemia del covid-19. "El primer acto, Lluna Plena, lo celebramos en el parque Lo Torrent el sábado pasado y el público fue muy respetuoso con las distancias de seguridad y con el uso de las mascarillas", ha dicho la regidora.

La concejala añade que las dimensiones que tiene la plaza permiten que pueda celebrarse con seguridad el concierto de la sociedad musical sanvicentera. La mascarilla es obligatoria para asistir a este concierto, que será restransmitido en directo a través de internet por Televisión de San Vicente.



La Esperanza interpretará en la primera parte Raiders March, Jurassic Park, Selections from ET, Star Wars y Schindler's List (John Willians), y River, Cinema Paradiso, The Ectasy of gold y Moment for Morricone (Ennio Morricone) en la segunda.