Unanimidad para rebajar la tasa de basura en San Vicente propuesta por Ciudadanos

Unanimidad para que el año próximo las familias y también las empresas afectadas por la crisis del coronavirus puedan reducir la tasa de la basura y compensar de esta manera los estragos de los últimos meses. El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig dio luz verde con la unanimidad de los siete grupos políticos la propuesta de Ciudadanos (Cs) para reducir la tasa de la basura a las familias y a los locales comerciales, de hostelería, ocio y pymes afectados por la crisis del covid-19. La edil de Cs Mariela Torregrosa ha agradecido "el apoyo del resto de grupos para sacar adelante una moción que va a hacer realidad una medida beneficiosa para muchos vecinos de San Vicente".

"Una vez más, Ciudadanos ha demostrado que es un partido útil, que aporta soluciones y que pone su experiencia al servicio de nuestro pueblo, porque sabemos que es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos políticos cuando se presentan propuestas trabajadas, realistas y sensatas, sin poner en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento ni los servicios básicos que debe prestar", destaca Torregrosa.



La propuesta consiste en iniciar los trámites para modificar la ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), introduciendo una reducción de la cuota el próximo año en un porcentaje equivalente al periodo en el que los establecimientos comerciales, de hostelería, ocio y pymes han tenido que permanecer cerrados por las restricciones impuestas por el estado de alarma.

Además del apoyo a los sectores productivos, la moción de Ciudadanos incluye una medida para ayudar a las familias de San Vicente que se han visto afectadas por la crisis del covid-19. Se trata de modificar la ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida de la basura, introduciendo un aumento de la renta mínima a partir de la cual las familias pueden acogerse a la cuota reducida de esta tasa, que es de 30 euros por vivienda, con el objetivo de que se puedan beneficiar más familias.

Cuando el concejal de Podemos, David Navarro, replicó que hay informes desfavorables en el punto de la creación de los cuatro puestos de trabajo nuevos, el edil señaló que el hecho de contar con informes desfavorables no significa que la aprobación no sea legal. Algo que sorprendió e indignó a Navarro, que pidió explicaciones del equipo de gobierno ante dicha afirmación

El equipo de gobierno debatió horas antes del pleno y consciente de que no iba a poder sacar adelante la propuesta, decidió retirarla por completo. El concejal de Recursos Humanos, José Manuel Ferrándiz , trató de zanjar de forma escueta la retirada del punto durante el pleno; pero ante la petición del portavoz de Cs, Pachi Pascual , apuntó que el motivo de la retirada es que "si no va todo se retira".

El portavoz depidió explicaciones por el hecho de que el equipo de Gobierno hubiera promocionado en un cartel una charla con la nueva, cuya plaza aún no se ha creado y finalmente no se aprobó. La edil de Servicios Sociales,, explicó que "no pensábamos que la creación de una plaza de jefa de Igualdad no se fuera a aprobar en este pleno. A lo que Navarro exclamó indignado que "ya tenían adjudicada la plaza". Y la edil pidió disculpas por la precipitación del anuncio antes de tiempo. "Es muy grave adjudicar algo que no está creado", recriminó David Navarro, "se han saltado los procedimientos administrativos. No esperaba esto de ustedes".

Por su parte, el portavoz de Cs exponía que "el error no es compartir el cartel, el error es que no se ha leido los informes en contra. No podemos votar algo con informes en contra", advertía a la edil de Servicios Sociales. "No estamos en contra de que se cree la plaza, pero queremos que los informes estén bien".

Ciudadanos critica que "se retiró el punto íntegro del orden del día a pesar de que había presentado una enmienda que buscaba eliminar únicamente la creación de cuatro puestos de trabajo que contaban con un informe muy contundente en contra por parte de la Secretaría y que nosotros no podíamos apoyar".