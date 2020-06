Luz verde a la propuesta de celebrar plenos telemáticos sin necesidad de un estado de alarma

plenos telemáticos y continuar trabajando en igualdad dentro de la comunidad LGTBI. Los socialistas pedían que se contemple la posibilidad de que se puedan llevar a cabo plenos telemáticos sin que tenga darse una circunstancia excepcional. De ahí que gracias al visto bueno en el pleno, instarán al Gobierno a que introduzca en la ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, la posibilidad de celebración de plenos por medios telemáticos en situaciones no excepcionales. "Esta modificación permitiría a los miembros de las Corporaciones Municipales locales asistir a un pleno en caso de forma telemática en caso de no poder hacerlo presencialmente por una causa mayor. Es una fórmula que preserva el derecho de participación de los miembros de la Corporación y es transparente con la ciudadanía", expuso el portavoz socialista y concejal de Presidencia, José Luis Lorenzo. Luz verde a las dos propuestas socialistas presentadas en el pleno del 25 de junio en San Vicente del Raspeig. El plenario aprobó las dos mociones presentadas por el grupo socialista sobre la regulación de losy continuar trabajando en igualdad dentro de la

La concejal socialista de Igualdad, Isabel Candela, presentó la moción con motivo del 28 junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, una celebración que viene "marcada por la pandemia de la covid-19, que ha afectado de forma especial a los colectivos más vulnerables, también al colectivo LGTBI".

Advirtió que el confinamiento ha agravado problemas del colectivo LGTBI. "Situaciones muy conflictivas, sobre todo entre las personas más jóvenes, dentro de sus hogares cuando no respetan su orientación sexual, aumento de la violencia intragénero, aumento del sentimiento de soledad no deseada en un colectivo que vive ya de por sí en soledad de forma considerable. Por todo ello, y a pesar de que no podremos llenar las calles de nuestro municipio de color y diversidad, no queremos dejar de reivindicar este día tan importante para los derechos humanos", explicó la concejal.

Además, subrayó para finalizar que "la administración local es fundamental para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género dado que es la institución pública que trabaja más cerca de la ciudadanía. Aunando fuerzas con otras instituciones como la Generalitat Valenciana, es nuestra labor proteger a la ciudadanía LGTBI".