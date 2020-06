El Campello da vía libre a pagar el nuevo cuartel de la Guardia Civil

Vía libre para cerrar con el Gobierno central la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de El Campello con fondos del Ayuntamiento y con el rechazo de la oposición. El pleno ha aprobado el Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Interior y el Consistorio con los votos en solitario del tripartito formado por PP, Cs y Vox, la abstención de Red y el rechazo de PSOE, EU, Compromís y Podemos. La oposición reclama que en lugar de destinar cerca de 1,5 millones a una infraestructura que es responsabilidad del Ministerio, debería usarse el dinero a otras inversiones en el ámbito de de las competencias municipales.



Este protocolo recoge una declaración de intenciones para que El Campello se haga cargo del coste de las obras, como primer paso para iniciar la tramitación de las actuaciones necesarias y que debe desembocar en la firma de un convenio para el inicio de las obras. Y se enmarca dentro del objetivo del ejecutivo de reforzar la seguridad en el municipio.



Tal y como ya informó este medio en abril, el Ayuntamiento y el Ministerio han llegado a un principio de acuerdo para que el cuartel sea sufragado con fondos municipales, pese a que en el anterior mandato se acordó la cesión del solar para que fuera financiado por el Gobierno central. Esto va a permitir dotar al Instituto Armado de unas dependencias adecuadas y modernas, después de décadas en precario en el antiguo cuartel junto a la Torre de l'Illeta. Desde 2016 su sede se ubica en unos locales alquilados en la zona de playas que tampoco se ajustan a sus necesidades y es una prioridad del Ministerio es contar con una instalaciones definitivas y en condiciones.



En el pleno de esta mañana el ejecutivo ha defendido la necesidad de acometer esta obra con fondos propios para después cedérsela al Ministerio, reiterando el alcalde Juanjo Berenguer (PP) que esta inversión no significa que no se vayan a hacer otras. El primer edil ha destacado que este proyecto constituye un "posicionamiento estratégico dentro de las infraestructuras de seguridad que entendemos necesita El Campello".



Por su parte el portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha señalado que "El Campello tiene otros muchos temas de que ocuparse antes de invertir su dinero en un edificio que debería asumir el Ministerio de Interior", recordando las carencias que tiene la Policía Local por la falta de retén en Muchavista y zona norte y las deficiencias que presentar la actual sede. Y apuntando otras necesidades que sí son centro de día, ambulatorios, retenes de la Policía Local o promoción de viviendas sociales y jóvenes.



Desde Compromís Adriana Paredes ha recordado que en el pasado mandato se acordó la cesión del solar municipal para que la Guardia Civil construyera allí el cuartel con sus propios fondos, y que hay otras necesidades como un centro de día, un nuevo ayuntamiento, un almacén municipal, espacios para nuestros jóvenes o aulas acondicionadas para asociaciones locales. Y destacó que "ahora con el covid-19, no estamos en condiciones de ser el pueblo más generoso de España. Puestos a asumir competencias que no son nuestras, por qué no construímos un colegio, que tanta falta hace, aún más ahora que necesitamos que nuestros alumnos no estén en aulas masificadas, viviendas sociales o residencias para nuestros mayores, o atender las necesidades que la Policía Local viene reclamando desde hace años, y que sí es competencia nuestra".



El edil de EU Pedro Mario ha compartido las opiniones de PSOE y Compromís, y ha lamentado que en 2018 ya se firmó un convenio para ceder los terrenos al Ministerio para que construyera el cuartel, y ha destacado que "estamos en precario en la gestión de la Policía Local y necesitamos dos retenes en Muchavista y la zona norte, y hay una infinidad de necesidades de inversiones más. Está fuera de contexto esto, y es casi un capricho personal del alcalde, porque no se entiende que teniendo deficiencias a nivel municipal que se deben solucionar destinando dinero a otros asuntos que son responsabilidad de otras administraciones".



Por su parte el Eduardo Seva, de Red, cuya formación se abstuvo, también lamentó la falta de instalaciones de la Policía Local en Muchavista y la zona norte, y que hay otras prioridades como la falta de alcantarillado.



Y el portavoz de Podemos, Eric Quiles, ha lamentado que se destine ese dinero en el cuartel de la Guardia Civil en lugar de hacerlo en la Policía Local para mejorar sus recursos materiales y humanos, además de otras muchas actuaciones para dotar de instalaciones a los mayores, jóvenes... Y consideró que no tiene base la hipótesis de que si El Campello no hace esta obra se vaya a ir la Guardia Civil a otro municipio.



La edil de Vox, María José Sañudo, ha recordado que se han presupuestado 100.000 euros para mejoras en la sede de la Policía Local y reiteró la necesidad de mejorar la seguridad en un municipio eminentemente turístico.



El edil de Seguridad, Rafael Galvañ (PP), señaló que "el número de retenes no garantiza más seguridad, porque los agentes tienen que estar patrullando no dentro del retén", y la idea es hacer patrullas sectorizadas por zonas, recordando que también hay inversiones previstas para la Policía Local y que se va a ampliar la plantilla con al menos dos agentes, además de otras actuaciones.



Por su parte el alcalde ha destacado respecto a la oposición que "el error fundamental en el que caen es que plantean este punto como si fuera excluyente, y que si se hace el cuartel no se van a hacer otras cosas, lo cual no es cierto. Vamos a hacer el cuartel y otras muchas cosas", como por ejemplo la ampliación del centro de salud y un nuevo consultorio médico en Muchavista.



Centro cultural

El acuerdo para levantar el nuevo cuartel, cuando se materialice, supondrá el desbloqueo de la gran zona cultural que proyectan el Ayuntamiento y la Diputación junto a l'Illeta dels Banyets. Pese a que en el anterior mandato el Consistorio anunció que la propiedad del antiguo cuartel junto a la Torre de la Illeta había vuelto a manos del Ayuntamiento, tras el traslado a la Guardia Civil a unas oficinas en la desembocadura del río Seco y el acuerdo de cesión del solar para el nuevo cuartel en 2018, esa devolución no se llegó a concretar, según el actual ejecutivo. Y cuando se ejecute el nuevo acuerdo, el ambicioso proyecto arqueológico tendrá vía libre para desarrollarse en esta zona.