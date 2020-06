La Mancomunidad aprueba una Declaración Institucional en honor a las víctimas del covid-19

El pleno de la Mancomunidad de L'Alacantí celebrado ayer, 23 de junio, aprobó una declaración institucional en la que se rinde un «emotivo homenaje de recuerdo y solidaridad» a los fallecidos durante la pandemia del covid-19, a sus familiares y «a todos aquellos que han padecido en sus propias carnes el dolor de la enfermedad».

En la reunión, en la que participaron integrantes de pleno derecho del órgano rector de la Mancomunidad como el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y la concejala Lourdes Llopis (PP), se dejó constancia también del agradecimiento a todos aquellos que, de forma especial, han luchado "cara a cara" contra la pandemia "para protegernos y salvarnos a todos", y felicita a todos los ciudadanos de los municipios de Sant Joan d'Alacant, El Campello, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, Agost y Alicante, «por su responsabilidad y comportamiento ejemplar durante la crisis sanitaria».

«Nos ha tocado vivir una experiencia terrible e impensable hace apenas unos pocos meses», se lee en el manifiesto. A una crisis sanitaria sin precedentes, ha seguido una crisis social y económica de dimensiones aún incalculables que ha puesto a prueba a las personas y a las instituciones», recoge el documento.

«Nunca podremos olvidar, y nunca deberemos permitir que se olvide, a aquellos que han perdido la vida, a los familiares y amigos que no pudieron tener ni el consuelo de la despedida, a los miles de contagiados que afrontaron la incertidumbre de su tratamiento. No olvidaremos el miedo y la soledad del confinamiento. No olvidaremos la desesperación de aquellos que perdieron su trabajo, o vieron como tenían que cerrar sus negocios, sus comercios, sus empresas, sin un horizonte de esperanza al que agarrarse. No olvidaremos el sufrimiento de los padres y madres por el futuro inmediato de sus hijos, por la falta de lo más esencial como el alimento, o una expectativa de poder sacarlos adelante», sostiene la Declaración Institucional aprobada.