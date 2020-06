El PP de San Vicente respalda con 67 avales la candidatura de Mazón a presidir el PP provincial

El Partido Poppular de San Vicente del Raspeig ha respaldado la candidatura de Carlos Mazón a presidir el PP provincial sumando 67 avales en la localidad.

Afiliados y simpatizantes Populares se daban cita en la tarde de ayer en una céntrica cafetería sanvicentera para ser testigo de la entrega de los avales recogidos por los concejales del PP de San Vicente.

"Esta es una candidatura de todo el PP de la provincia de Alicante, hoy en San Vicente la verdad es que recojo muchísima ilusión" afirmaba Mazón "ilusión de gente que quiere cambiar San Vicente, que no está contenta. Que quiere que San Vicente vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser" añadía el candidato, "pero es que aún podemos ser mejor de lo que fuimos. Durante estos años hemos visto una parálisis en San Vicente que el pueblo no se merece. Y desde esas ganas de recobrar el futuro de San Vicente, recojo los apoyos de un Partido Popular, que quiere hacerse más grande, que le quiere dar la bienvenida a mucha más gente, que abre sus brazos a un proyecto de futuro que es de todo San Vicente. Me voy de San Vicente con las pilas cargadas".