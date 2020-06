El Campello mantiene cerrados los parques infantiles pese a la entrada en la fase 3

Parques infantiles cerrados en El Campello pese a la entrada en la fase 3 de la desescalada. El Ayuntamiento mantiene estas zonas precintadas mientras estudia la viabilidad de reabrirlos, en su totalidad, solo algunos o ninguno, debido al protocolo de limpieza y desinfección que se requiere. Y esto ha generado la indignación de algunos padres que se han encontrado con estas áreas clausuradas, e incluso algunos se han saltado el precinto y han "tomado" los parques infantiles.

Desde Compromís han lamentado la falta de previsión del Consistorio. Su edil Adriana Paredes ha explicado que hoy "no han abierto los columpios de los parques a pesar de que ya hemos pasado a la fase 3 y que los municipios colindantes ya los han desprecintado. Esto ha generado un gran follón en el parque central, con varias madres llamando a la Policía para preguntar por las instalaciones infantiles y quejarse de que no estén abiertas". Y algunos padres han manifestado a este diario su indignación por esta situación tras meses sin poder pisar un parque infantil.

Paredes ha destacado que "he preguntado esta mañana en comisión al concejal Julio Oca (responsable de Servicio Públicos) y ha contestado que no puede asegurar el protocolo de desinfección necesario y que por eso no los abre de momento. Lo cierto es que pasó lo mismo con la biblioteca y con la apertura de los parques, que llegaron más tarde en El Campello que en el resto de municipios. Considero que se deberían prever los cambios de fase para que los vecinos puedan disfrutar de cierta normalidad, sobre todo los niños, que después de tres meses de confinamiento muchos padres les han anunciado que podrían volver a tirarse por un tobogán pero han llegado hoy a los parques de El Campello y no ha sido así por falta de previsión de la concejalía".

Por su parte Oca (Cs) señaló que fue en el fin de semana cuando se publicó la orden ministerial que regula cómo se deben abrir los parques infantiles, y que están estudiando cómo aplicarla, si es posible, ya que recuerda que "el presupuesto para limpieza es el que es, y los parques infantiles requieren de dos desinfecciones diarias y un aforo limitado. Por eso vamos a estudiar si es viable abrir, al menos algunos parques".