San Vicente prorroga forzosamente el contrato de recogida de basura al no llegar a tiempo a licitarlo

El contrato de recogida de basura y limpieza es el más importante del Ayuntamiento, por su trascendencia y el montante económico que supone. Ahora, el equipo de Gobierno de San Vicente del Raspeig (PSOE-EU) va a prorrogar un año este servicio cuyo contrato finaliza este mes, al no haber llegado a tiempo a la licitación.

El contrato cumple 8 años y termina el 30 de junio de 2020, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. Sin embargo, ya en 2018 la empresa adjudicataria Cespa advirtió al Ayuntamiento de su intención de no aceptar prórrogas y animó al equipo de gobierno a llegar a tiempo para la licitación. Por entonces el Ayuntamiento aseguró que se pondrían todas las mediadas para llegar a tiempo, pero finalmente ha llegado el momento sin que se renueve el contrato.

En este caso además con un problema añadido y es la obsolescencia de muchos de los vehículos utilizados así como la necesidad de renovación de los contenedores, que en este caso deberán seguir un año más.

El concejal de Contratación, Jesús Arenas, explica que a principios de 2018 la concejalía de limpieza puso en marcha un estudio para la municipalización del servicio que se informó a final de ese mismo año. Arenas destaca que fue la asamblea del PSOE la que decidió no municipalizar, dado que no era ventajoso para el municipio "debido a su complejidad y coste de la inversión".

Arenas señala que a partir de ese momento se activa la contratación de la asistencia técnica para hacer los pliegos que debían entregarse en 2019. Sin embargo, el expediente ahora mismo está en fiscalización por parte de Intervención que realiza el informe de sostenibilidad financiera , de ahí tiene que pasar a Secretaría, si el informe es positivo volvera a Intervención para la fiscalización final y de ahí a contratación para hacer la propuesta de inicio de la licitación que debe ir al pleno, según relata el concejal de Contratación.

Arenas reconoce que "se ha echado el tiempo encima" y advierte de la necesidad de prorrogar el servicio por que es esencial y no es posible dejar de prestarlo. El edil señala que no es la primera vez que un servicio esencial debe de prorrogarse a pesar de que la empresa no está de acuerdo con ello. Y confía en no tener que agotar el año de prórroga y la licitación sea antes.



Cs: "el equipo de gobierno es incapaz de aprobar el nuevo contrato"

Muy crítico con esta situación se muestra el grupo municipal Ciudadanos. Suportavoz, Pachi Pascual, ha denunciado que el equipo de Gobierno "no ha sido capaz de aprobar el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basura a pesar de llevar cinco años gobernando y de que la actual empresa comunicó al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, hace ya más de dos años, que no iba a aceptar una prórroga del actual servicio, que termina el próximo 30 de junio".

Pascual ha explicado que "el equipo de Gobierno lleva años quejándose de lo malo que es este contrato para San Vicente, asegurando que está blindado a nuevas mejoras, que la maquinaria está obsoleta o la dificultad para abrir los contenedores, y ahora nos encontramos con que tienen que prorrogarlo de forma forzosa un año más porque no han hecho los deberes y no han aprobado los pliegos para licitar un nuevo contrato que esté acorde a las necesidades actuales del municipio".

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) es el más importante que tiene el Ayuntamiento de San Vicente, con un presupuesto de más de 4,5 millones de euros anuales en el actual contrato, y que se verá incrementado en el próximo pliego de condiciones.

"Supone aplazar las mejoras"

Pascual ha afirmado que "prorrogar este contrato supone aplazar un año todas las mejoras que implica la licitación de un contrato nuevo, entre ellas la sustitución de los actuales contenedores por otros accesibles a las personas mayores y con movilidad reducida, tal y como propuso Ciudadanos, o la renovación de la maquinaria que se utiliza para mantener limpias las calles, que es una de las principales quejas de los vecinos".

El portavoz de Cs ha explicado que "la caducidad del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos se suma a otros contratos que también han vencido sin que fueran renovados a tiempo, entre ellos algunos tan importantes como el de limpieza de colegios e instalaciones municipales o el de mantenimiento de zonas verdes, que caduca a finales de este mes".