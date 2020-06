Un informe rechaza inyectar 5,8 millones para mejoras sanitarias y reactivar la economía

Un informe de Intervención rechaza la modificación de crédito de 5,8 millones de euros que el tripartito de El Campello lleva a pleno el próximo martes para ampliar las instalaciones sanitarias, impulsar medidas para reactivar la economía y para obras y proyectos de la concejalía de Servicios. El documento señala que es necesario un plan económico financiero para poder llevar a cabo esta modificación presupuestaria para emplear el remanente de tesorería.

El tripartito anunció ayer la inyección de 15 millones provenientes del remanente y del superávit de 2019 para pagar el parking de Els Furs (más de 8 millones) y acometer otras actuaciones. Y esto va a provocar una desestabilización de las cuentas municipales. Ante este informe, el alcalde Juanjo Berenguer (PP) ha anunciado que se hará el plan económico que reclama la interventora, pero antes se van a impulsar las modificaciones de crédito: "Se hará lo que pide la interventora, pero también llevamos a pleno las modificaciones de crédito porque El Campello tiene solvencia económica, tiene liquidez en el banco y cuenta con una situación saneada".

Según señala el informe, "derivado del incumplimiento de la regla de gasto de la liquidación del ejercicio 2019, la Corporación está obligada a la aprobación de un Plan Económico-Financiero que establezca las medidas de contención del gasto para volver a la senda del cumplimiento de la regla del gasto en el plazo de dos ejercicios, 2020 y 2021. Con la materialización del gasto de este expediente de modificación de créditos junto con los anteriores (5 y 6) no sólo va agravar el incumplimiento de la regla de gasto sino que también va hacer que la Corporación incumpla la estabilidad presupuestaria y regla del gasto en el ejercicio 2020, como así se estimó por la Intervención como consecuencia de la evaluación de las reglas fiscales en el primer trimestre 2020 y que se comunicó al Ministerio de Hacienda y que también se dará cuenta al pleno de la Corporación".

Por ello, considera que "no debería llevarse a cabo ninguna modificación presupuestaria financiada con remanente líquido de tesorería al margen del Plan Económico-Financiero que la Corporación está obligado a aprobar, pues es éste, y no ya el presupuesto, el que debe determinar el límite de hasta dónde y en qué se puede gastar con la finalidad de hacer cumplidora a la Corporación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Dado que a fecha de hoy no existe Plan Económico-Financiero aprobado, se informa desfavorablemente la aprobación de esta modificación n.º 07-2020".

Además, advierte de que "hay determinadas aplicaciones que se duda sobre si se dispone de competencias para ejercerlas, como son las correspondientes a los centros de salud, o el gasto incluido para el proyecto de local de la Guardia Civil. Debería solicitarse informe jurídico al respecto sobre si la Corporación tiene competencias sobre la materia".

Esta modificación de crédito contempla abordar "gastos derivados de la crisis sanitaria del covid-19: se aumentan las aplicaciones correspondientes para compra de productos de protección sanitaria para los empleados públicos y para los ciudadanos, se amplía el crédito para limpieza extra de edificios públicos, se amplía la línea de ayuda de emergencia y crean líneas de ayuda para lotes de comida para familias desfavorecidas y afectadas por la crisis, se crea línea de ayudas para PYMES y autónomos y se dota de crédito para facilitar a los mismos el espacio coworking, se amplía el crédito para la contratación de personal para agilizar la tramitación de todo lo anterior y finalmente, se dota de crédito necesario para desarrollar el teletrabajo y la asistencia telemática al público así como también gastos para el impulso al turismo".

Además, incluye "inversiones necesaria para el municipio: inversiones en dos centros de salud, nuevo cementerio, reparaciones en el retén de Policía y Casa de Cultura, renovación del parque móvil municipal, renovación de la Finca Villa Marco, e inicio del proyecto del cuartel de la Guardia Civil.

Y también "dotar de crédito en aplicaciones presupuestarias de mantenimiento de la concejalía de Servicios, en aplicaciones para obras de reparación y conservación, y contratación de proyectos técnicos.

En la propia modificación el alcalde señala que "es necesario conceder créditos extraordinarios y suplementos de crédito en las aplicaciones presupuestarias que se describen en el con cargo al remanente líquido de tesorería", y propone su aprobación por parte del pleno pese "al informe de Intervención sobre la modificación de créditos 7-2020 cuyo contenido conozco".