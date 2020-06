Compromís urge al Ayuntamiento a adquirir el edificio para el centro de día

Compromís per Xixona reclama al gobierno municipal del PSOE que desde el Ayuntamiento se aceleren todos los trámites para hacer efectiva la compra del edificio situado en la c/ La Torre de les Maçanes, 20, de Xixona, antigua sede de la mercantil Colefruse, donde se ha de instalar el nuevo centro de día de la localidad.

El concejal y portavoz de Compromís per Xixona, Joan Arques, ha recordado que «el pasado mes de noviembre todos los grupos políticos del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad la moción de Compromís que apostaba por adquirir el antiguo edificio de Colefruse para adaptarlo y convertirlo en el nuevo centro de día que tantos vecinos y vecinas están reclamando desde hace tiempo, especialmente, los usuarios y usuarias de AFA Xixona».

El pleno de la Corporación dio en el mes de febrero el primer paso con la aprobación urgente de la modificación de crédito por valor de 570.000 € necesaria para que el Ayuntamiento contara con el dinero para hacer frente a la compraventa. Esta modificación se encontraba en periodo de exposición pública cuando fue declarado el estado de alarma, momento en que todos los plazos administrativos se paralizaron. En este sentido, Arques valora que «esta suspensión de los plazos se levantó por fin el pasado 1 de junio y por eso este viernes día 12 -hoy- ya acabará la exposición pública, y se podrán proseguir los trámites con la entidad bancaria propiedad del inmueble, tal y como nos hizo saber el concejal de Hacienda en comisión informativa. El equipo de gobierno no puede perder ni un segundo porque el centro de día debe ser una realidad a la mayor brevedad posible».

El también concejal valencianista, Lucas Sirvent, ha añadido que «para nosotros este tema ha sido siempre prioritario, más si cabe ahora después de la crisis del coronavirus, en la que AFA se ha visto obligada a cerrar y aún no ha podido retomar su actividad. Corren peligro no sólo el bienestar de las personas usuarias, sino también la economía de las familias que, si la cosa se mantiene así, no podrán justificar la ayuda de dependencia. Por eso le pedimos rapidez al equipo de gobierno y proponemos que negocie con el banco para que ceda al Ayuntamiento el uso del inmueble, mientras se cierran todos los detalles de la venta, y así poder trasladar ya allí la actividad de AFA con garantías».

Desde el Ayuntamiento explicaron que la suspensión de los plazos por el estado de alarma ha demorado esta tramitación, y agregaron que el Consistorio ha estado en permanente contacto con la presidenta AFA y la gerente del centro. Además, les remitieron una carta explicando "en qué situación estaba la compra y ofreciendo colaboración una vez más para afrontar esta nueva situación y reiniciar el servicio a los usuarios y sus familias".