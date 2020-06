El Campello prohíbe fumar en todas sus playas

Todas los arenales de El Campello libres de humo. La concejalía de Playas e Infraestructuras Turísticas, dirigida por Julio Oca (Cs), ha informado hoy que todas las playas y calas que conforman los 23 kilómetros de litoral campellero, han sido integradas en la "Red Playas Sin Humo", de la Comunidad Valenciana. "Fumar en las playas y calas de nuestro municipio ya no estará permitido, si bien se trata de una iniciativa no sancionadora, pues no lleva aparejada una finalidad recaudatoria, sino de concienciación para fomentar el respeto hacia la salud y el medio ambiente", ha manifestado el edil.

De esta manera, el equipo de gobierno (PP, CS y Vox) ha materializado una demanda ciudadana consciente de que la coyuntura de crisis sanitaria en la que nos hallamos en la actualidad era el momento propicio para fomentar la eliminación del hábito de fumar en nuestras playas. "Con esta medida, aunamos la preservación de la salud de los ciudadanos y eliminamos el riesgo que puede suponer los desechos de los cigarrillos, no sólo para el medio ambiente sino para la propagación del coronavirus", asegura Julio Oca.

Esta iniciativa, llevada a pleno por el grupo municipal Compromís "para mejorar el nivel sanitario y medioambiental de nuestras playas" fue aprobada el pasado mes de febrero, y toma forma a través de la adhesión de este Ayuntamiento a la "Red de Playas Sin humo" de la Generalitat Valenciana, que próximamente enviará al Consistorio las banderas acreditativas de que en El Campello "disfrutamos de un entorno saludable".



Playas responsables y saludables

De esta manera, la concejalía de Infraestructuras Turísticas ha comenzado a insertar carteles en todos sus arenales con recomendaciones frente al Covid-19 en los que, además de su campaña municipal de concienciación "Playas Responsables" & "Playas Saludables", reza el distintivo de la Generalitat que nos acredita como un municipio con playas libres de humo. Esta cartelería se instalará a lo largo de todo el litoral e irá reforzada con una campaña de promoción comunicativa en medios y redes municipales.

Con esta medida, El Campello es uno de los primeros municipios de toda la Comunidad Valenciana en hacer realidad la adhesión a un programa en el que se trabaja desde la Conselleria de Sanidad con el objetivo de que las playas sean un "espacio de convivencia, disfrute, respeto mutuo, relax, ocio saludable y contacto con la naturaleza", tal y como reza en la declaración de intenciones de la Oficina Valenciana de Acción Comunitaria para la Salud (OVACS), que gestiona y coordina las adhesiones municipales al programa "Red Playas Sin humo".