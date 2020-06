Un informe alerta de la necesidad de contar con un plan estratégico para las subvenciones

Un informe del secretario alerta de la necesidad de El Campello de elaborar un plan estratégico para la concesión de las subvenciones nominativas, para que así estén justificadas, una situación de la que ya alertó Compromís en sus alegaciones a los presupuestos de 2020. Por ello, el tripartito ultima este documento, que posiblemente sea llevado a comisión informativa la próxima semana y que se pretende que pase por el pleno ordinario de junio, si así lo autoriza el secretario, ya que al estar en estado de alarma se restringen los temas a tratar en sesión plenaria a los que se consideran urgentes.

El informe del secretario, con fecha 30-04-2020 y a instancias de la oposición, que formalizó la petición del informe con Compromís a la cabeza, insta a posponer las subvenciones a entidades deportivas hasta que se cuente con el citado documento. Y explica que "la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2014 sobre las subvenciones nominativas en el Ayuntamiento de Benidorm. (€) La sentencia concluye anulando la base de ejecución referida y obliga al Ayuntamiento de Benidorm a aprobar las bases reguladoras de esas ayudas públicas al deporte en los términos legales aplicables. (€) no se ha encontrado jurisprudencia del Tribunal Supremo que resuelvan supuestos similares y es obvio a la vista de la explicación dada en el párrafo anterior que no se ha sentado jurisprudencia sobre dicha materia".

El secretario destaca que "sin embargo, a la vista de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, aunque la Ley General de Subvenciones no exige expresamente la justificación del carácter nominativo de las subvenciones directas y que no existe una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en esta materia, sí que parece conveniente por razones de seguridad jurídica modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto para dotar de una justificación a la inclusión de las subvenciones entre las nominativas y exentas del procedimiento general de libre concurrencia y que no supongan un trato discriminatorio respecto a otras entidades. En caso contrario, si no existe una justificación previa y coherente que ampare esa excepcionalidad se deberá acudir al procedimiento general de libre concurrencia".

Y señala que "todo ello sin perjuicio de cumplir igualmente los requisitos que exige el art. 8 de la Ley General de Subvenciones .El artículo 8.1 sienta la obligación con carácter previo de concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. La importancia del plan estratégico es tal que las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de junio y de 4 de diciembre de 2012 concluyen que la falta del mismo determina la nulidad de la subvención".

Por ello, "considero que una solución podría ser demorar la ejecutividad del acuerdo de concesión de subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto a la aprobación de un plan estratégico de subvenciones donde podría justificarse el carácter singular de las subvenciones nominativas, aparte de dar cumplimiento a una exigencia legal prevista en el citado artículo 8 de la Ley".



Compromís

Desde Compromís recuerdan que "se trata de un error que nuestro grupo municipal ya venía alertando desde el mes de noviembre cuando se declararon nulos los presupuestos iniciales y que se podía por tanto haber subsanado en los nuevos presupuestos. No entendemos por qué no se nos facilitó esta documentación en la fecha en la que ya estaba elaborado el informe y, sin embargo, el alcalde esperó a la reclamación de nuestra portavoz en el pleno de 28 de mayo, para firmar, casi un mes después, dicho informe. No entendemos el interés por retrasar esta información, lo que no deja duda alguna es que fue premeditado. Entendemos que el equipo de gobierno tomará las determinaciones pertinentes que se desprenden del informe del secretario. Aún así Compromís solicitará por reclamación administrativa la paralización del acuerdo de ejecutividad de las concesiones de las partidas nominativas deportivas hasta que se elabore un plan estratégico, como marca la ley y como les venimos advirtiendo desde la primera aprobación inicial de presupuestos en noviembre, que finalmente fueron tumbados por un defecto de forma que alertó también Compromís".

Compromís insiste en que "las partidas de las subvenciones nominativas han estado mal tramitadas en el presupuesto, a falta de informe detallado porque cambian del procedimiento ordinario recurrente y competitivo a nominativo sin justificación o plan estratégico de subvenciones, por eso dichas partidas deben paralizarse hasta la adecuación de la documentación. Es más, las bases de ejecución del presupuesto también están mal redactadas porque hicieron un copia y pega del año anterior y solo aparecen las nominativas anteriores, no las nuevas creadas en presupuesto, por lo que al ser erróneo un documento esencial del presupuesto no se si en un un contencioso tumbarían el documento".

Y Compromís destaca respecto a los clubes de fútbol que hay, uno de ellos de reciente constitución, que "hora deberán justificar también por qué hay tanta diferencia en la subvención que le dan a un equipo de futbol y a otro".



Privatización de la grúa

Por otra parte, otro informe del secretario del 06-02-2020 solicitado por la oposición respecto al servicio de la grúa municipal, actualmente bajo gestión municipal y que el equipo de gobierno va a privatizar para regresar al anterior modelo, y así lo reflejan los presupuestos de 2020, señala que "si el Ayuntamiento pretende cambiar de gestión directa a indirecta en la prestación del servicio de grúa durante el año 2020, deberá justificar y adoptar los acuerdos necesarios para ello, no en este momento, porque pudiera ser posible que durante este año los acuerdos necesarios para la prestación mediante gestión indirecta de ese servicio, no llegaron a adoptarse. Se recuerda que los datos que incluye el Presupuesto son meras previsiones".

En cuanto este tema, desde el Ayuntamiento señalan que su privatización es una decisión política y completamente legal que se va a llevar a cabo en los próximos días, y que además va a permitir acabar con la situación de ilegalidad en la que asegura un informe de Recursos Humanos que se encuentra el personal actualmente contratado para ello. De esta forma se volverá al anterior sistema. A este respecto, Compromís pidió en febrero que se justificaran las razones de esta externalización