San Vicente ha recibido 228.000 euros de la Generalitat para inversiones frente a los 8 millones de otros 10 municipios similares

Los diez municipios valencianos de más de 50.000 habitantes han recibido este 2020 una inversión media de ocho millones de euros de los presupuestos del Gobierno Valenciano. San Vicente del Raspeig un total de 228.160 euros. "Sabíamos que nuestro municipio había quedado al margen de la inversión, pero ahora que conocemos las cifras nos hemos quedado aún más sorprendidos y preocupados", denuncia el concejal de Esquerra Unida, Alberto Beviá.

Grupo Parlamentario Unides Podem ha recibido la respuesta a su pregunta a la Generalitat. "EU logró el respaldo de todos los grupos municipales en una moción al Pleno para en 2021 lleguen las inversiones que de forma urgente necesita San Vicente", explica Beviá, tras conocer la inversión al detalle por municipios. Los datos de la inversión real por municipio se han conocido ahora, una vez que elha recibido la respuesta a su pregunta a la Generalitat. "EU logró el respaldo de todos los grupos municipales en una moción al Pleno para en 2021 lleguen las inversiones que de forma urgente necesita San Vicente", explica Beviá, tras conocer la inversión al detalle por municipios. El concejal pone el acento en la reivindicación: "vamos a insistir mes a mes hasta que se nos tenga en cuenta, hasta que Generalitat invierta en San Vicente lo que nos corresponde como uno de los municipios más importantes de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, con sus 58.385 habitantes censados y otros millares de población flotante".

Por su parte, la portavoz de EU en el Ayuntamiento, Raquel Rodríguez, señala que municipios como Orihuela han recibido hasta 18 millones de euros, Benidorm 15 millones, Elda 10 o Gandia 8 millones de euros. San Vicente está por debajo de Torrevieja, que ha recibido 830.000 euros . "Con muchísima diferencia, San Vicente está en la cola, con poco más de 228.000 euros para las obras de regeneración del barrio de San Isabel, un proyecto en el que también ponen dinero el Ayuntamiento y el Gobierno central". Rodríguez indica que "quizá Orihuela haya tenido necesidades especiales, pero es cierto que la inversión media por ciudad es exactamente de 8.013.718 euros".

La formación recuerda que durante los debates presupuestarios ya solicitó en tiempo y forma a la Generalitat inversiones para San Vicente: Ronda Este, Colector Norte y Corredor Verde Rambla de Rambuchar. "Se trata de inversiones necesarias, imprescindibles para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, un dinero justo para un municipio que ha quedado totalmente marginado por el Consell", indican.

"San Vicente debe recibir lo que nos corresponde como uno de los municipios más importantes de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, con sus 58.385 habitantes censados y otros millares de población flotante", añade Beviá, quien insiste: "no pararemos de reivindicar lo que consideramos justo; en política, si no reclamas no te escuchan, y EU va a seguir insistiendo".