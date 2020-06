El presidente de los Moros y Cristianos de Xixona llama "escoria" a PP y Vox y les desea la "peor de las muertes"

"Sois la mayor escoria que ha parido la puta de vuestra madre", "os deseo la peor de las muertes", "sois el mayor virus que existe en España". Estas son algunas de las perlas que ha dedicado el presidente de los Moros y Cristianos de Xixona, Jonathan Gras, en Facebook a los seguidores de PP y Vox.

Este mensaje del presidente de la Federació de Sant Bartomeu y Sant Sebastià, que ya ha sido eliminado, ha provocado la reación del PP de Xixona, que ha exigido su inmediata dimisión. Gras reconoce que ha cometido un error y ha pedido perdón por las formas empleadas en declaraciones a este medio, admitiendo que ha sido un "calentón" y que "no he actuado bien".

Gras, en su perfil abierto de Facebook, ha publicado "a todos estos seguidores de Vox y Partido Popular que me seguís, por favor dejar de hacerlo, no quiero ver vuestras mierdas publicadas, pienso que sois basura y que deberíais dejar de existir, sois la mayor escoria que ha cagado la puta de vuestra madre, como podéis leer no os aprecio para nada, os deseo la peor de las muertes y para mí sois el mayor virus que existe en España, si me hacéis el favor borradme como amigo ya que no lo soy ni lo pienso ser, no quiero ni hablar, ni discutir, ni haceros comprender mis ideas, tampoco quiero vuestra vomitiva diarrea mental, si este es nuestro adiós perfecto, os deseo el peor adiós y espero no veros nunca más".

Este mensaje ha provocado la inmediata reacción del PP de Xixona, que en su perfil de Facebook ha publicado que "no hay palabras para responder estos comentarios tan desafortunados y tan llenos de maldad. Personalmente puedes pensar libremente lo que quieras y de quien quieras, ya que de momento seguimos en democracia, pero quizá has olvidado que eres representante de muchos jijonencos y que no todos piensan como tú. Estos comentarios te describen como persona, y una persona que desprende tanto odio no puede ser el presidente de una asociación festera democrática y plural. Por tanto, te exigimos que presentes la renuncia inmediata a tu cargo".

En declaraciones a este medio, Gras ha manifestado hoy que su mensaje "ha sido como reacción a unos comentarios que me habían hecho. Sé que ha sido desafortunado y he intentado arreglarlo, lo he borrado, estoy hablando con todos, con el Ayuntamiento... ha sido un calentón y no lo he pensado. Pero esto no tiene que ver nada con las fiestas. No lo he dicho como presidente y lo quieren mezclar todo. Llevo seis años en el cargo y no ha pasado nada. Pido perdón no por las ideas, sino por las formas, que no han sido correctas. No pienso eso así como lo he dicho, ha sido desafortunado. Lo que no voy es a renunciar a mis ideales. Las formas no deben ser las que he usado y personalmente no he actuado bien. Pido perdón por las palabras, no por las ideas".