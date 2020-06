El PP de San Vicente denuncia suciedad en las calles, falta de poda y presencia de cucarachas y ratas

Suciedad en las calles de San Vicente del Raspeig y presencia de cucarachas y ratas. Es la denuncia que realiza el grupo municipal del Partido Popular, que se hace eco "de las continuas quejas que le trasladan vecinos de la localidad, en cuanto a la suciedad de las calles, la dejadez en la poda y el crecimiento de hierbas en los alcorques de los árboles, y en los últimos días por la aparición reiterada de cucarachas y ratas".

Óscar Lillo. Los populares denuncian que reciben continuas llamadas y mensajes de vecinos pidiendo que "les demos voz ante el equipo de gobierno por la situación en que se encuentra muchas calles de la localidad, tanto en el centro como en el extrarradio" afirma el portavoz del grupo municipal Popular, "Las imágenes que nos remiten evidencian la dejadez de no sólo estos dos meses excepcionales. Muchas de ellas son reiteradas de meses atrás en las que no habían medidas extraordinarias que cumplir, como el crecimiento de hierbas en alcorques, incluso en las propias aceras" a lo que añade "y en los últimos días se han incrementado con la visualización por parte de vecinos en distintas zonas de la localidad, de cucarachas e incluso en algún caso ratas".

Alberto Beviá, confirmó la prórroga por decreto de Alcaldía del actual servicio de poda, al que la propia empresa contratista había expresado su voluntad de no continuar realizando a su finalización el próximo mes de julio. El Partido Popular preguntó en el pasado Pleno ordinario de mayo por la situación de los planes de poda y el servicio de limpieza. El concejal responsable,, confirmó la prórroga por decreto de Alcaldía del actual servicio de poda, al que la propia empresa contratista había expresado su voluntad de no continuar realizando a su finalización el próximo mes de julio. Los populares señalan que el edil expuso las condiciones especiales a las que se ha ajustado la plantilla durante los primeros período del estado de alarma, "pero no especificó lo que realmente todos queremos conocer, cuál es el plan de poda a seguir, para que los vecinos sepan si se van a podar esas ramas que en muchos casos entran por las ventanas de sus casas ahora que el calor nos hace abrirlas". Respecto al servicio de limpieza viaria, los populares recriminan que las explicaciones que ofrece la concejal de área, Pilar Alcolea no aclaran nada mientras se multiplican las quejas de los vecinos por suciedad en las calles.

La comisión de quejas no se convoca



"La entrada en vigor de la tramitación digital de las quejas, con las trabas iniciales que ello suponga para los usuarios, no va a ayudar a que estás se pongan de forma oficial, aunque tampoco las presentadas hasta el momento sirven a su objetivo de calificación y mejora de los servicios, a tenor de que la Cesure, es decir, la comisión que recoge y evalúa estas quejas no se ha convocado desde hace un año" comenta el portavoz Popular "por lo que al ciudadano no le queda más remedio que acudir como en este caso, a la oposición y a denunciarlo en las redes sociales".