Ciudadanos Sant Joan exige a su socio de gobierno que ponga en marcha el Plan de Ayudas para comercios y autónomos

Las relaciones del bipartito de Sant Joan d'Alacant (PSOE-Cs) distan mucho de ser idílicas y las diferencias se muestran sin tapujos. El portavoz de Ciudadanos, Santiago Román, le pide a su socio de gobierno que se ponga a trabajar y saque cuanto antes el plan de ayuda para vecinos y empresas y asegura que a su formación "se le acaba la paciencia esperando el Plan de Ayudas Económicas para Comercios y Autónomos". E incluso les acusa de actuación "negligente".



La formación naranja avisa al PSOE de que comerciantes y autónomos están siendo ninguneados y necesitan ya el Plan de ayudas económicas

El portavoz de Cs ha instado a su socio de gobierno y concretamente a la concejalía de Comercio y Desarrollo Local "que saque a la luz y apruebe de una vez el Plan de ayudas económicas para el municipio, aprobado hace un mes, el pasado 4 de mayo, y que ya entonces tenía que estar más que elaborado".

Falta de información



"Lo más grave es que no sabemos absolutamente nada del Plan, no se nos ha informado, ni consultado. Sin embargo, nosotros hemos facilitado documentación de otros municipios y de la Diputación Provincial para aligerar estas medidas y permitir no sólo su aprobación, sino también la compatibilidad con otras ayudas de otras administraciones", expone Román, quien recalca que no se trata de una ruptura con sus socios, sino una exigencia de que "se pongan las pilas".



En referencia a las actuaciones que han desarrollado los concejales de Cs en sus áreas explica que "nosotros en abril suspendimos las tasas de mesas y sillas para hostelería hasta el 31 de diciembre, aprobamos la devolución de cuotas deportivas, pusimos en marcha el plan de ayudas de alimentos desde Servicios Sociales, y en mayo hemos repartido mascarillas tanto a adultos como a niños en todo el municipio, pero vemos que la marcha del PSOE es mucho más lenta y esto está ocasionando un gran perjuicio a los ciudadanos de Sant Joan, como ya pasó con la hostelería", recuerda.



El edil señala que su formación se ve obligada a desmarcarse de" estas actuaciones negligentes" y piden a su socio de gobierno "mayor interés, comunicación y sobre todo reacción para paliar esta crisis que ya se ha convertido en crisis económica".