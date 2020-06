Tensión entre EU y el PP por el destino del dinero no invertido a ayudas por la crisis

La necesidad de que buena parte de las inversiones que no se pueden ejecutar se dirijan a ayudas directas para paliar la crisis en San Vicente del Raspeig está generando tensión entre el grupo municipal de Esquerra Unidad, miembro del bipartito, y el grupo municipal del Partido Popular, en la oposición. Todo a cuenta de la moción presentada en este sentido por el PP en el último pleno que no se aprobó al contestar el equipo de gobierno que ya estaba haciendo lo que pedía. Mientras los populares lamentan que se voto en contra "por las siglas de quien la presenta".

Este tema ha generado tensión entre EU y el PP. Los populares pedían el respaldo de todos los grupos para que cada mes se realice una relación detallada mensual de las partidas y gastos previstos por eventos previstos que no se han ejecutado y destinar ese montante a paliar los efectos de la crisis, con ayudas a familias y a empresarios. Sin embargo, tras un empate de 12 votos favorables de Podemos, Vox, Ciudadanos y el PP, la abstención de Compromís y el voto negativo de PSOE y EU, el voto de calidad del alcalde, Jesús Villar, impidió que saliera adelante la moción.

Los concejales de EU,, han aclarado que "en ningún caso" han votado en contra de que el Ayuntamiento destine gastos que no ha ejecutado a ayudas para las personas afectadas por la pandemia de la Covid-19. Y acusan al PP de enfrentar y confundir a la ciudadanía, al acusarnos de no querer destinar dinero de proyectos no ejecutados a la pandemia".

Rodríguez declara que: "nos duele que se estén apropiando del trabajo que se está realizando. Desde hace ya tiempo el equipo de Gobierno conoce perfectamente los gastos no ejecutados por este Ayuntamiento y dónde se van a destinar: a paliar las dificultades originadas por la pandemia". Y añade "EU no votó en contra de destinar dinero no ejecutado a ayudas a la pandemia. Votó en contra de repetir un trabajo que estamos realizando desde el pasado 14 de marzo".