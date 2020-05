Agost cierra el operativo que ha desinfectado sus calles durante dos meses y medio

El Ayuntamiento de Agost da por concluido en la noche de este viernes al sábado el operativo especial que se puso en marcha hace dos meses y medio, al inicio de la crisis por el coronavirus, para desinfectar las calles, dos veces por semana. Una acción en la que han participado unaos 40 vecinos de forma solidaria, con 9 tractores, y que ha utilizado 6.000 litros de lejía y más de 200.000 litros de agua.

El alcalde de la población, Juanjo Castelló (PP), ha agradecido la labor de todos ellos señalado que "una vez más se ha puesto de manifiesto la gran solidaridad del pueblo de Agost en momentos muy complicados como los que hemos vivido".

Los tractores saldrán esta noche por última vez "de momento y esperemos que no tengamos que volver a recurrir a ello porque será la mejor prueba de que no hay ningún rebrote". La población no ha registrado ningún muerto, solo 4 contagios que han superado la enfermedad y ninguno de ellos en los últimos 14 días, según los datos por población que hizo públicos ayer la Consellería de Sanidad.

"Son datos esperanzadores pero ante los que no podemos ni debemos bajar la guardia, de ahí que vamos a seguir insistiendo para que los vecinos actúen con prudencia y sentido común, y sigan con todas las recomendaciones de protección que nos indican las autoridades sanitarias", ha indicado el regidor.

A partir del lunes Agost, al igual que el resto de la Comunidad Valenciana, entrará en Fase 2 si bien durante la última semana ya ha gozado en su condición de municipio con una población menor de 10.000 habitantes y una densidad menor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, de una mayor flexibilización de las medidas de la desescalada.

"En términos generales la población está cumpliendo con todo lo que se ha ido estableciendo en cada momento y yo estoy muy orgulloso del comportamiento de nuestros vecinos durante este difícil tiempo que nos ha tocado vivir", ha concluído Castelló.