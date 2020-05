Unanimidad de los siete grupos de San Vicente para destinar el superávit a la crisis generada por el coronavirus

"Desde Ciudadanos estamos siendo muy exigentes con el equipo de Gobierno para que lleguen ya todas las ayudas prometidas a familias, autónomos, comerciantes y empresarios, pero también somos conscientes de que unidos somos más fuertes para reivindicar ante el Gobierno que nos permita destinar el superávit municipal a paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia".



El grupo municipal de Cs ha explicado que la moción aprobada en el pleno de ayer insta al Gobierno a permitir que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit y, además, que los remanentes de tesorería obtenidos por las entidades locales se utilicen para afrontar las medidas que la situación actual requiere, disponiendo del superávit de 2019 y los remanentes acumulados de años anteriores.

Y tampoco salió adelante la propuesta del grupo municipal Popular por el voto de calidad de calidad del alcalde, Jesús Villar , tras el empate que generó el voto negativo de PSOE y EU frente al apoyo recibido del resto de partidos y la abstención de Compromís, quien lamenta que "han impedido así, aprobar una propuesta tan simple y necesaria como la de cuantificar todos gastos ya presupuestados que no se hayan ejecutado por suspensión de los actos, actividades o contratos de las distintas concejalías, o que no se vayan a ejecutar a lo largo de 2020, y que se destinasen a las necesidades más urgentes en la actualidad, es decir, a ayudas sociales y económicas para los vecinos, autónomos, comercios y pymes de la localidad".

"Tenemos un Ayuntamiento sin deuda y con unas cuentas saneadas, por lo que ahora es el momento de pedir al Gobierno que no se apropie de los ahorros de los que disponen las entidades locales y que, por tanto, se nos permita gestionar esos recursos para poner en marcha todas las políticas sociales y económicas que son necesarias para afrontar la crisis que nos está dejando el Covid", reclama Pascual.

"Es recurrente por parte del equipo de Gobierno desde el inicio de la legislatura, y por tanto en este pleno no podía faltar, justificar su negativas a las propuestas de la oposición diciendo que ya lo están haciendo o ya lo tienen hecho. Por lo que no nos cabe pensar que la única razón entonces para votar en contra es que lo propone el PP, y no les gusta que les marquemos el ritmo de nuevo" afirma el portavoz Popular,

"Nos aseguran que lo tienen todo hecho, pero las ayudas no llegan a nuestros vecinos y comerciantes" y agrega "los hosteleros el día uno de junio tendrán que pagar terrazas y sus ampliaciones, porque aún no han derogado la ordenanza cuando en otros municipios ya lo han hecho, y los tiempos para todos son los mismos" afirma.

El grupo popular hace referencia también a la polémica generada por la clausura de las terrazas a los pubs y su rectificación posterior . "Es una constante la falta de planificación de este equipo de gobierno", critica Lillo.