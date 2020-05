Los hosteleros de Sant Joan convocan una manifestación frente al Ayuntamiento ante el «caso omiso» del PSOE

El sector hostelero de Sant Joan d'Alacant convoca una protesta para este 29 de mayo frente al edificio consistorial con el objetivo de que el Ayuntamiento les ofrezca una solución «inmediata» para poder ampliar las terrazas. Así lo ha confirmado la asociación local después de que «nadie del Partido Socialista se haya puesto en contacto» con ellos en las últimas horas.

Los dueños de los establecimientos hicieron público el miércoles su «descontento» y «hartazgo» con la política que estaba el ejecutivo respecto a la posibilidad de que los locales puedan contar con más espacio para los veladores. Un anuncio que hizo el Ayuntamiento el pasado 13 de mayo y que continúa bloqueado por una «interpretación técnica» de la ordenanza municipal. «Llevamos varias semanas en la fase 1 y no están cumpliendo con lo prometido, nadie nos ya llamado aún y han hecho caso omiso a nuestras reivindicaciones», señala el colectivo de Sant Joan.

Por todo ello, este viernes 29 de mayo, el sector acudirán a las puertas del edificio consistorial para concentrarse y protestar por la situación que se ha generado en la localidad. Será poco después de las 12 de la mañana, una vez se celebre el minuto de silencio previsto en señal de respeto por los fallecidos durante la pandemia del covid-19. Además, a esa hora está prevista la celebración telemática del pleno ordinario correspondiente al mes de mayo.

Ocupación de Vía Pública, Comercio y Alcaldía comunicaron a los hosteleros que, a partir de la fase 1, aquellos interesados en ampliar el espacio para las terrazas podrían solicitarlo al Ayuntamiento. El problema reside en que después de que se hiciera el anuncio, los trabajadores se han encontrado con un proceso de solicitud que tildan de «farragoso» y que se tiene que gestionar de manera telemática.

Además, el escenario se agrava debido a que una «mala interpretación técnica» de un artículo de la ordenanza está impidiendo que estos locales puedan disponer de un 50% más de espacio para los veladores, ya que la Policía Local ya ha advertido a algunos negocios que no era posible dicha ampliación. Ayer, la edil de Ocupación de Vía Pública, Eva Delgado (PSOE), afirmó que la intención del Ayuntamiento era la de reunirse con el sector «en los próximos días» mientras explicaba la actuación municipal basada en «criterios técnicos».



Ciudadanos muestra su apoyo a la Hostelería

El socio de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Sant Joan ha expresado su apoyo al sector hostelero del municipio y se suma a la petición de encontrar una «solución inmediata». El partido naranja defiende que los afectados puedan ampliar los veladores y no comparten los «criterios técnicos» que mantienen bloqueada esta medida anunciada hace dos semanas.

La postura de Ciudadanos defiende que la interpretación del artículo de dicha normativa por parte de los técnicos no está siendo la correcta y consideran que la opción de que los establecimientos cuenten con más espacio es «totalmente viable». «Hemos ofrecido soluciones y la verdad es que no entendemos los motivos por los que no se ofrecen soluciones», expone Cs.

Asimismo, la asociación local ha indicado que en la últimas horas ha recibido la llamada de «todos los grupos de la oposición» del Ayuntamiento para «interesarse por la situación». Achacan al PSOE no haber establecido comunicación alguna con los afectados después de hacer público su «descontento».