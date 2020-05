Cs se une a la oposición de El Campello y tumba dos mociones de Vox que respaldaba el PP

Un pleno casi de trámite ha dejado hoy en evidencia algunas fisuras en el seno del tripartito de El Campello. Cs se ha alineado con la oposición en la votación de dos mociones presentadas por su socio de gobierno Vox, que eran respaldadas por el PP, lo que ha generado desavenencias entre el alcalde Juanjo Berenguer (PP) y el portavoz de Cs, Julio Oca. Unas fisuras a las que posteriormente la formación naranja ha restado importancia, recordando que se trata de tres partidos con personalidad propia.

Las mociones en cuestión eran referentes a la instauración de un minuto de silencio antes de los plenos como homenaje y muestra de respeto a los fallecidos por el covid-19 durante todo el presente mandato, del que quedan aún tres años, que se uniría al que ya hay por las víctimas de violencia machista desde hace años. Y por otra parte el aumento de la bonificación del 40 al 75% en el impuesto de plusvalía en caso de muerte, manteniendo el tipo impositivo en el 15% actual.

En el primer caso había una enmienda de Red que proponían que se celebrara un acto de homenaje cuando pase la pandemia, cuyo contenido estaría por concretar, y que ese acto marcara el final de la celebración del minuto de silencio. El homenaje sí que estaba dispuesto a aceptarlo María Jose Sañudo (Vox), pero no así la segunda parte, ya que "no estoy dispuesta a reducir ni un minuto de silencio" de los propuestos inicialmente, lamentando que no obtuviera un mayor respaldo y señalando que el rechazo se motivaba porque era una moción de Vox. Y también se mostró dispuesta a apoyar cualquier otro acto de apoyo a las víctimas.

El PP respaldó a Vox, ya que consideraba que la introducción de esa limitación "tergiversa" la moción y estaba de acuerdo con ella para solidarizarse con las víctimas.

Pero desde Cs se recordó que ya advirtieron de sus discrepancias en la comisión a Vox y que no fueron atendidas, señalando que "todo el tiempo del mundo no puede compensar esta tragedia" y reclamando un consenso mayor, destacando el acuerdo al que ya han llegado con la oposición, por lo que en el siguiente pleno presentarán una moción para un acto de homenaje cuando acabe la desescalada. Oca señaló que no tiene sentido alargar durante todo el mandato el minuto de silencio cuando no se sabe cuánto va a durar esta situación. PSOE también se mostró a favor de un homenaje cuando se acabe el estado de alarma y considera que alargar un minuto de silencio por el covid-19 podría mezclarse con el minuto que ya se hace por la violencia de género y llegar a desvirtuarlo, sumándose Compromís a los argumentos de Cs y PSOE y lamentando que "hemos fallado como sociedad" a las personas mayores fallecidas.

EU también recordó que esta pandemia aún no ha pasado y que "tenemos que ir todos unidos", Red insistió en la necesidad de mantener el minuto de silencio por la violencia de género mientras siga existiendo esta lacra, y anunció una moción para el próximo pleno para la celebración de un acto de homenaje. Y Podemos instó a acordar y consensuar un homenaje a las víctimas de la pandemia. Y en general la oposición y Cs lamentaron que ha sido la postura de Vox la que ha hecho que no salga adelante su propuesta al no aceptar su enmienda.

Por su parte el alcalde Juanjo Berenguer se mostró muy contundente al defender esta moción, calificando de "vergonzoso" el querer "politizar" este tema, y de tratar de mezclarlo con el minuto de silencio por la violencia de género, asegurando que "estoy asqueado" e "indignado".



Plusvalía

Por otra parte el pleno también rechazó el aumento de la bonificación del impuesto de la plusvalía para los casos de muerte, que Vox proponía que pasara del 40 al 75%. Y Cs también se posicionó con la oposición, recordando que ya existe una moción aprobada desde 2017, presentada por el PP y que contó con 19 apoyos y dos abstenciones, que no solo proponía esa bonificación, sino que además rebajaba el tipo impositivo del actual 15% que se mantiene en la moción de Vox, al 10%.

El alcalde recordó que las mociones son muestras de "intencionalidad política" y lamentó que fue el ejecutivo de izquierdas en el pasado mandato el que no aplicó aquella moción, y que ahora lo que estaba sobre la mesa era esa bonificación, mientra que el PSOE recordó que los populares han tenido un año para aplicarla desde que están en el gobierno. Y Oca insistió en que no pueden votar una propuesta que es más lesiva para los ciudadanos que la aprobada hace tres años, una postura en la que coincidió con la posición.