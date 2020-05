Dueños de pubs de San Vicente protestan al prohibirles poner la terraza después de haberles dejado hacerlo

El lío de las terrazas en San Vicente del Raspeig se complica algo más. Los pubs que tienen concedida la licencia de terraza no pueden instalarla a pesar de haber recibido el visto bueno. Y asi lo ha vivido con estupor el dueño de un pub del municipio después de gestionar su apertura, tenerla concedida y recibir posteriormente la visita de técnicos que le comunicaron que por ser pub no podía abrir hasta más adelante.

Para protestar por lo sucedido ayer varios clientes se concentraron a las puertas del establecimiento. El dueño del pub Trisurco, Manuel Béjar, explica que inició los trámites para poder ampliar su terraza, le pidieron que dieran conformidad sus vecinos y tras tener el visto bueno y realizar la comunicación al Ayuntamiento señala que recibió el ok municipal varios días después.



Sin embargo, el mismo día que abrió el local fue apercibido para que cerrase puesto que su licencia municipal es de pub y no puede abrir en esta fase, a pesar de tener la licencia de terraza. "La policía me dijo que tengo licencia pub y que no puedo abrir. A lo mejor también es culpa mía por no saberme hasta el último punto del BOE, pero si me dejan abrir se supone que tienes el archivo de mi local", cuenta el hostelero.

Béjar critica que el Ayuntamiento le ha permitido abrir el establecimiento, con lo que ello supone de inversión en compra de productos, para luego decirle que no puede abrir. Y cree que debían haber sido más diligentes a la hora de comprobar que locales como el suyo no pueden subir la persiana. "Si me lo hubieran dicho en su momento me habría rebotado pero entendido que es la norma. Pero me han dejado abrir, comprar género, estamos pagando el alquiler. Es que me parece absurdo que me dejen abrir y ahora me hagan cerrar".

El propietario explica que al menos hay otros tres pubs en la misma situación que él.

Hoy se celebra el pleno ordinario de mayo y todos los grupos tienen entre sus preguntas al equipo de gobierno la gestión de las terrazas ya que los hosteleros tienen que pagar la tasa y aún no se ha derogado la ordenanza de veladores. Esta situación de los pubs también se va a plantear en el pleno. Y esta mañana se ha convocado una reunión en la que previsiblemente se abordará el problema de las terrazas de los pubs.

El grupo municipal de Ciudadanos ha vuelto a mostrar su apoyo a los hosteleros y ha anunciado que en el pleno de esta tarde pedirán explicaciones al equipo de Gobierno sobre por qué no permite a los pubs de San Vicente instalar terrazas.