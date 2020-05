Los hosteleros de San Vicente tendrán que esperar dos meses para dejar de pagar las terrazas y Hacienda asegura que les devolverá marzo y abril

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig explica que los trámites para eximir a los hosteleros del pago de la tasa para instalar terrazas deben de seguirse y al menos hasta dentro de dos meses no está previsto que la modificación se apruebe. De ahí que por ahora los empresarios tendrán que pagar la tasa. El edil de Hacienda, Guillermo García, explica que se les va a devolver la parte correspondiente de la tasa desde el 14 de marzo, cuando se decretó el confinamiento y hasta abril.

El hecho de que los hosteleros tengan que pagar en junio los próximos tres meses ha levantado ampollas y malester entre el sector, a quien apoyan todos los grupos de la oposición, que reclaman que se les ayude ya.

El responsable de Hacienda señala que hasta el próximo 4 de junio la ordenanza municipal de terrazas estará en exposición pública en la web del ayuntamiento; mientras que la ordenanza fiscal está en trámite para ser aprobada en pleno, aunque no será en el de el miércoles.

pleno de mayo no va a ir como acuerdo plenario ya que la derogación de la ordenanza fiscal tiene que ir relacionada con la modificación de la ordenanza municipal de las terrazas para que sea parcial para hostelería del municipio". Guillermo García explica que esta tasaes normalmente es anual una vez modificada será trimestral "y de este modo los hosteleros pueden beneficiarse". Y el edil explica los motivos: "en esteno va a ir como acuerdo plenario ya que la derogación de la ordenanza fiscal tiene que ir relacionada con la modificación de la ordenanza municipal de las terrazas para que sea parcial para hostelería del municipio". Guillermo García explica que esta tasaes normalmente es anual una vez modificada será trimestral "y de este modo los hosteleros pueden beneficiarse". Aunque el trámite todavía es largo puesto que el edil señala que una vez aprobada en el pleno tiene que publicarse de nuevo "y estar aproximadamente 2 meses, después de esos 2 meses surtirá efecto y la hostelería podrá disfrutar de este beneficio fiscal".

En relación a la devolución de la tasa, aunque hace una semana desde el Ayuntamiento aseguraron que no era posible la devolución, el edil explica que se va a realizar una regularización durante el estado de alarma, entre mediados de marzo y abril "y se llevará a cabo la devolución de esta tasa ya que no hay hecho imponible puesto que los hosteleros no han podido llevar a cabo la prestación del servicio debido una circunstancia excepcional".



El concejal de Hacienda no entiende el malestar creado puesto que afirma que durante las últimas dos semanas se han mantenido dos reuniones en el salón de plenos con la asociación de hosteleros y con otros autónomos relacionados con el hostelería y que a todos se les ha explicado cómo está la situación, en los mismo términos El concejal de Hacienda no entiende elcreado puesto que afirma que durante las últimas dos semanas se han mantenido dos reuniones en el salón de plenos con la asociación de hosteleros y con otros autónomos relacionados con el hostelería y que a todos se les ha explicado cómo está la situación, en los mismo términos Guillermo García explica que en la última reunión estuvo presente la técnico de gestión tributaria para atender cualquier duda técnica que pudiera surgir. Y sobre el escrito presentado por la Asociación de Hosteleros de San Vicente a través del registro municipal el pasado viernes 22 de mayo, afirma que "se están estudiando las medidas y las pretensiones por parte la asociación de hosteleros". Los hosteleros pedían mantener la exención de tasas durante un año. Que se mantenga el horario de cierre de las terrazas. Ayudas al alquiler para aquellos a quienes se les exige el pago y no pueden asumirlo. Durante el estado de alarma poder mantener el número de mesas guardando la distancia de seguridad. Y obtener un compromiso del Ayuntamiento en el que realice campañas que motiven como jornadas gastronómicas, ruta de la tapa y eventos musicales. Unanimidad

al equipo de gobierno muy extensa,tiene 11 cuestiones; el grupo municipal delocho, además de varias que quedaron pendientes en elplantea cinco preguntas;tres; yrealizará tres preguntas orales; y todos los grupos coinciden en preguntar y también recriminar al consistorio el que los hosteleros tengan que pagar la tasa y no hayan recibido aún ninguna ayuda.

Compromís va a pedir en este pleno la exención de la tasa hasta 2021. Algo que desde finales de marzo tanto el grupo municipal popular como Ciudadanos ya han solicitado en sus propios planes para la reactivación económica de San Vicente que le han entregado al equipo de gobierno.

Tasa de basura

Por otro lado, el grupo municipal socialista presenta también una moción dirigida donde instan al organismo autónomo SUMA, Gestión Tributaria, "para que realice el estudio conveniente sobre la devolución de la parte proporcional de la tasa correspondiente al periodo de tiempo en que no se haya podido hacer uso del servicio de recogida de basura por las circunstancias excepcionales ya nombradas".