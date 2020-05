El Campello se integra en el movimiento "En familia por España" para potenciar el turismo nacional

La concejalía de Turismo que dirige Marisa Navarro (PP) ha integrado a El Campello en la campaña "En familia por España", surgida hace apenas dos semanas con el objetivo de apoyar esta temporada a un sector productivo que desgraciadamente se ha visto muy afectado. Su objetivo es unir y apoyar al segmento del turismo familiar español, transmitiendo un mensaje común de confianza para que las familias descubran destinos nacionales y viajen con seguridad y tranquilidad en el momento en que se retome la actividad turística, según explican desde el Ayuntamiento.

La crisis sanitaria mundial provocada por el covid-19 ha frenado en seco la evolución del sector turístico español y la incertidumbre sobre la evolución de la actividad en los próximos meses genera dudas, tanto en las empresas del sector como en los propios viajeros.

Esta iniciativa se ha desarrollado conjuntamente por The Fun Lab, firma de consultoría de turismo familiar y arquitectura para espacios de ocio, junto a We are VIBE, agencia de marketing, comunicación y diseño web que realiza proyectos para diversos sectores, entre ellos el turístico.

#EnFamiliaPorEspaña se ha constituido como una comunidad colaborativa en la que establecimientos turísticos, instituciones públicas, medios de comunicación, bloggers e influencers turísticos y, en última instancia, los propios viajeros que también se hayan sumado a la iniciativa, participan y fomentan que las familias pierdan el miedo a viajar durante los próximos meses por el territorio nacional.

La vía principal para cualquier colaborador o familia viajera de sumarse a la iniciativa es compartir en sus publicaciones de canales sociales el hashtag #EnFamiliaPorEspaña. La iniciativa cuenta también con el blog colaborativo https://www.enfamiliaporespana.com/blog/, donde cada semana un colaborador compartirá un post con contenidos de valor para el resto.

Además, cada jueves a las 19:30 horas, desde la cuenta de Instagram se celebra una sesión en directo con un colaborador que cuenta su visión del turismo en España y sobre cómo afrontar sus viajes esta temporada.