Los heladeros artesanos exigen al Gobierno que permita la apertura de sus locales para la venta para llevar

Los heladeros artesanos exigen al Gobierno central poder abrir sus más de 2.500 locales para que los clientes puedan comprar para llevarse sus productos, sin que se puedan consumir en el mismo establecimiento. El sector quiere así paliar en parte el grave perjuicio que están sufriendo, ya que además se siente discriminados al existir numerosos comercios que sí que pueden vender helados, considerados producto de primera necesidad. El malestar por esta situación es muy grande, ya que "se está vendiendo helado en todas partes menos donde debería de ser, que es en las heladerías". Han perdido el inicio de la campaña y ahora, conforme se va acercando el verano, temen que el descalabro sea terrible, ya que aunque algunos empresarios están probando la venta a domicilio, no es más que un parche.

Marco Miquel, presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (Anhcea), cuya sede se ubica en Xixona, y de la patronal europea del sector, Artglace, ha remitido una carta fechada el 20 de abril al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el que explica como "representante de más de 2.500 heladerías artesanas a lo largo de toda la geografía nacional, y en estos momentos de estado de alarma y ante la constante aparición de noticias, que no aclaran la situación del gremio al que represento, y tras comunicarnos con diferentes administraciones autonómicas, que nos redirigen al Ministerio que usted representa, para presentarle la necesidad de una acción urgente para tratar de lidiar con un fuerte prejuicio para nuestras empresas asociadas".

Miquel recuerda que "como se sabe, en este período de estado de alarma y con una gran emergencia de salud para el país, varios sectores de producción se han visto afectados. Para el sector alimentario, algunos sectores, entre los representados por nosotros, están sufriendo gravemente por las disposiciones previstas por las medidas anti-Covid-19. Consultando en fuentes del Ministerio de industria, Comercio y Turismo, y según establecen los Reales Decretos 463/2020, de 14 de marzo y 465/2020, de 17 de marzo modificativo del anterior, en los que se decreta y regula el estado de alarma vigente, establecen en el artículo 10, la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas con carácter general salvo las excepciones que el propio precepto contempla".

Y los heladeros señalan que "entre las excepciones recogidas y por tanto entre los establecimientos minoristas cuya apertura se permite, están los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio".

Miquel apunta que "tras varias consultas con la autoridad, con la intención de aclarar qué se considera un alimento básico y no, así como otros servicios, hemos recibido un documento que se ha difundido por la Guardia Civil de Alicante aclarando cuales son los productos de primera necesidad, entre los que figuran el helado y las bebidas. Si bien entiendo y apoyo todos los esfuerzos y medidas adoptadas por el Gobierno para la salud de los ciudadanos y limitar la propagación de la pandemia tanto como sea posible, noto un error de "asimilación", (probablemente causado por la urgencia y emergencia en que se debió operar) ya que consideramos un sector de las mismas características que las panaderías-pastelerías, o una tienda de chuches, en las que se puede comprobar que se venden helados para llevar".

Y es que el sector no entiende que el helado sea bien de primera necesidad y no puedan abrir las heladerías artesanas, cuando además no solo cuentan con el epígrafe fiscal de hostelería -para consumo en el propio local-, cuya apertura está restringida, sino también tienen el de comercio al por menor, como por ejemplo una panadería, para venta para llevar. Es más, consideran que el propio decreto les facultaría para abrir, pero quieren una confirmación de las autoridades para no exponerse a posible sanciones.

Por tanto prosigue señalando que "esta decisión consideramos resultó en una desalineación incomprensible, ya que el Decreto hizo posible implícitamente la venta de alimentos en comercios como panaderías y carnicerías, que son exactamente comparables a la venta de helados para llevar de una heladería. Para estas heladerías, en la actualidad, solo existe la posibilidad de hacer entregas a domicilio, una actividad que requiere algunos equipos y una organización que las pequeñas empresas familiares y libres de empleados, que se encuentran principalmente en nuestro sector, fallan aún por predecir y desarrollar".



Revisión del decreto

Por todo ello "la solicitud de nuestro sector es poder revisar las disposiciones del Decreto sobre medidas para contener la propagación de Covid-19, ya que permitiría a nuestros asociados reiniciar la producción y la reanudación de la venta de productos, en modo exclusivo para llevar, sin consumo dentro del establecimiento, contando con todas las medidas de higiene y seguridad, tanto para el personal de la empresa, como para los clientes, (desinfección, distancia social, medidas de protección, aforo limitado...), para eso tenemos previsto hasta laboratorios que pueden certificar como establecimiento 'free' tras las pruebas pertinentes. De esta manera, se podría reabrir un canal de comercialización fundamental para los helados y otros productos dulces ya empacados y suministrados directamente de las heladerías, ya que en la actualidad se puede comprar helados en supermercados, en las panaderías, en las tiendas de chucherías, pero no en una heladería artesana, con lo que consideramos un agravio comparativo con los demás establecimientos dónde si se está comprando en la actualidad y los que realmente los preparan no pueden venderlos".

Insisten que que estaría "todo gestionado con la máxima seguridad para el operador y para los consumidores/clientes, proporcionando como un comercio más, una venta sin consumo en el sitio, sin reuniones, sin contactos entre clientes, etc., tal como ya sucede hoy para otras empresas de alimentos, como panaderías y carnicerías, y tiendas de chucherias. Creo que la situación debería aclararse lo antes posible porque para todo el sector de los helados, caracterizado por una fuerte estacionalidad, estos meses representan el período en el que la facturación anual está más concentrada. En consecuencia, una prolongación de la restricción no permitiría la recuperación de los daños que sufre el sector, con la consiguiente pérdida enorme de empleos".

Con todo lo expuesto "me gustaría remarcar que se reconozca la posibilidad de poder abrir con todas estas medidas las heladerías para comercio de helados únicamente y encaje dentro de sus líneas de desconfinamiento para que el sector pueda abrir las heladerías y poder estar justificado ante cualquier control de las autoridades que lo puedan realizar, evitando desagradables sanciones o situaciones no demasiado agradables. Ya que si bien está reconocido que el helado es un alimento de primera necesidad, también está reconocido el epígrafe 644.4 de Comercio al por menor de helados, que entendemos que es lo que estamos solicitando, por lo que sería cumplir con la legislación vigente. Estoy seguro de su interés en el asunto y confío en una solución que pueda volver a encaminar a la industria. Con la reanudación de la apertura de heladerías, nos gustaría dar una señal, un gesto de esperanza, un momento de alegría y alegría para volver a la vida cotidiana... El helado representa todo esto para el consumidor de todas las edades".