La promotora del chalé sobre un acantilado que rechaza Costas pide licencia en pleno estado de alarma

La promotora del polémico chalé sobre un acantilado en la Coveta Fumà acaba de pedir licencia de obra mayor para levantar el inmueble en pleno estado de alarma. Pese a que Costas ha manifestado su rechazo al proyecto por la inestabilidad del talud y por afectar a zona protegida, la empresa sigue adelante y ha solicitado permiso para construir en una de las últimas zonas vírgenes del litoral campellero.

La solicitud se formalizó el pasado 29 de marzo y ahora la responsabilidad recae en el alcalde Juanjo Berenguer (PP), después que debido al estado de alarma se haya suspendido todos los órganos colegiados y las competencias de la Junta de Gobierno, donde también está presente Cs, que se mostró en el anterior mandato contrario al proyecto, y Vox, han pasado directamente al primer edil, que a su vez es concejal de Urbanismo.

EU, que junto con Cs ha liderado en los últimos años la oposición a esta obra, teme que la empresa quiera aprovechar la situación actual por el coronavirus para "colar" el proyecto, pese al fuerte rechazo del Servicio Provincial de Costas. El pasado mes de junio la empresa comunicó que renunciaba a su idea de levantar dos chalés con la misma edificabilidad que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) autorizaba construir una. La empresa había pedido el permiso para "dividir" el chalé en dos, pero al final acabó desistiendo al haberse "viciado" el proceso por su "politización", según manifestó en su renuncia. Y ahora pide lo que se contempla en el PGOU, aunque tiene un escollo que son los informes de Costas y la Conselleria de Medio Ambiente sobre la inestabilidad del talud donde se pretende levantar. Y es que una visita a la zona delata que se trataría de una compleja obra de ingeniería en una zona muy escarpada y donde los vecinos aseguran que debajo hay cuevas, en uno de los últimos reductos sin edificar del litoral campellero.

Además, una auditoría encargada por el anterior alcalde Benjamí Soler (Compromís) tras la salida el pasado año del gobierno del Partido del Campello (PCD), la marca blanca de Podemos, sobre la gestión de este partido en Urbanismo reveló graves irregularidades en varios proyectos, entre ellos este de Coveta al no haberse seguido los cauces establecidos, no haberse evaluado su impacto medioambiental y por no haberse consultado previamente a la Conselleria de Medio Ambiente.

El edil de EU Pedro Mario Pardo señala que "esta solicitud parece una maniobra para tratar de sacar adelante un proyecto que cuenta con informes desfavorables de Costas y Generalitat, y que estuvo en el pasado mandato lleno de irregularidades con la Comisión de Evaluación Ambiental que llevó a que finalmente la empresa desistiera de hacer los dos chalés. Ahora vuelve a la carga en pleno estado de alarma, cuando las administraciones están volcadas en responder a la crisis del Covid-19. Y coincide que la Junta de Gobierno está suspendida y todo depende del alcalde, que cuando estaba en la oposición nunca levantó la voz contra este proyecto. Nos han saltado todas las alarmas con esto".



Alcalde

Por su parte el primer edil Juanjo Berenguer recordó que las competencias de la Junta de Gobierno recaen en él siempre que esta no se reúna. Y señaló en cuanto al expediente en cuestión que "es absolutamente conforme a la reglamentación. Es un acto reglado y estamos obligados a dar licencia si cumple escrupulosamente con la normativa. No voy a entrar discutir con EU y me parece ruin que diga que se quiere colar el proyecto aprovechando la crisis actual. El Ayuntamiento pese a todo sigue funcionando y se van a seguir los cauces establecidos".

En la documentación presentada por la propia empresa para pedir la licencia, esta señala que las actuaciones relativas a los desmontes, terraplenes, muros, terrazas sobre solera, barandillas de vidrio, piscina desbordante y cuarto de instalaciones "estarán sujetas a previa autorización de Costas", al estar dentro de la zona de servidumbre de protección.



Ciudadanos

Por su parte Cs, actual socio de gobierno del PP, en el pasado mandato llegó a encargar un estudio externo que alertaba del grave impacto de este proyecto y que advertía de irregularidades en el plan y en su tramitación, pese a que la polémica Comisión de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento concluyó que la obra no tenía "efectos significativos" sobre la naturaleza. Y su portavoz y primer teniente de alcalde, Julio Oca, que a su vez ostenta las competencias de Medio Ambiente, señaló el viernes que no había tenido acceso al expediente y reconoció que ahora no es la Junta de Gobierno sino el alcalde quien es el encargado de conceder la licencia. Pero señaló que se iba a interesar por el estado de este expediente y agregó que "supongo que se tendrá que hacer un estudio geotécnico para comprobar la estabilidad del talud, que es lo que creo que será prioritario".