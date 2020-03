El Campello sanciona a 65 personas y 4 locales desde que se decretó el confinamiento

La Policía Local de El Campello sanciona a 65 personas y 4 establecimientos por no respetar las normas del confinamiento obligatorio, según ha informado desde el Ayuntamiento. No tenían ningún motivo para ello, y pese a la gravedad de la situación decidieron saltarse las normas del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno por el estado de alarma. Hasta un total de 65 vecinos y vecinas de El Campello han sido ya objeto de sanción por este motivo. "La labor de pedagogía se acabó hace tiempo, y toca aplicar medidas más contundentes para hacer ver que esa postura antisocial puede poner en peligro a los demás", destacan desde la concejalía que dirige Rafael Galvañ (PP).

En todos los casos, los infractores recibieron sus notificaciones de sanción, y los expedientes ya han sido trasladados a la Subdelegación del Gobierno de Alicante, que actuará en consecuencia. También han sido sancionados cuatro establecimientos por permanecer abiertos cuando no podían o no respetar el protocolo de seguridad que se ha dictado.

La concejalía de Seguridad Ciudadana recuerda que el confinamiento es de obligado cumplimiento, y que sólo se puede salir a la calle por motivos muy concretos, como adquirir alimentos o medicamentos. Pasear solo o en compañía, hacer ejercicio al aire libre u otras situaciones a las que antes estábamos acostumbrados está absolutamente prohibido, para todos, sin excepciones salvo las que marcan los decretos de los que se da cumplida información desde el Ayuntamiento.

Este fin de semana, además, efectivos policiales colaborarán con la Guardia Civil para inspeccionar vehículos en circulación. Se recuerda que sólo puede usarlo el conductor, y con motivo justificado.



Protección Civil

Por otra parte, los voluntarios de Protección Civil han realizado ya más de 120 servicios de asistencia domiciliaria a mayores o personas con movilidad reducida, que tienen especialmente complicado salir a la calle en estos momentos. Tras recibir la oportuna llamada (más de 200 desde que se activó el servicio el primer día de confinamiento obligatorio), los voluntarios se encargan de realizar las compras de alimentos y medicamentos por ellos y llevarlos a sus domicilios. El teléfono al que deben llamar los interesados es el 672213446.