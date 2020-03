Coronavirus en El Campello: Los ciudadanos salen al rescate del circo

Una oleada de solidaridad sacude desde ayer tarde el circo que se instaló en El Campello justo antes de la declaración del estado de alarma. La suspensión de todas las funciones había dejado a sus integrantes sin ingresos, después de la importante inversión realizada para ir a El Campello e instalar su espectáculo. Por ello, lanzaron un SOS por Facebook en la tarde del martes que a la media hora ya estaba dando sus frutos en forma de alimentos que decenas de personas acercaron al circo, y centenares de llamadas preguntando cómo podían ayudarles a sus 14 integrantes, entre ellos 5 niños.

Así lo cuenta Crístofer emocionado y agradecido al pueblo de El Campello por su ayuda. "Si una semana no podemos abrir el circo por lo que sea podemos aguantar, una segunda semana ya nos vemos negros, pero ya una tercera como nos pasa ahora era ya imposible". Llegaron a la localidad el lunes 9 de marzo, lo prepararon todo con una inversión de miles de euros en material y promoción, pero no pudieron estrenar al declararse ese fin de semana la alerta, según relatan desde este complejo nómada.

Por ello pidieron ayuda a través de Facebook con este mensaje: "Debido a la situación que estamos viviendo en toda España por el Covid-19. Nosotros, el Circo de Mouse, situado en la explanada junto a la Policía Local en El Campello, compuesto de cuatro familias, entre ellos cinco niños, queremos comunicarle al pueblo de de El Campello que el viernes 13 tuvimos que suspender todas nuestras actuaciones el circo es nuestra única forma de vida es nuestra casa y nuestro sustento. No tenemos más medios para sobrevivir dada la situación en la que estamos. Hemos pedido ayuda al Ayuntamiento para que nos traiga alimentos, ya que no pedimos dinero, solamente alimentos para poder mantener a nuestras familias. También hemos hablado con la asistenta social pero dicen no tener ayuda para nosotros. Lo único cierto es que hace seis días vino Protección Civil y nos trajeron una bolsa con un pack de leche, un pack de tomate frito, dos paquetes de pasta, uno de arroz, tres latas de sardinas, uno de galletas, un pack de 3 zumitos, dos o tres latas de conservas y uno de azúcar. Estamos muy agradecidos a Protección Civil pero como comprenderán 14 personas no podemos sobrevivir con esta cantidad. Así que por favor solo pedimos ayuda alimentaria. Gracias por leer un minuto de nuestras situación. Atentamente el Circo de Mouse, ser fuertes ánimo que todos juntos lo lograremos, que nosotros también nos quedamos en casa".

Y a la media hora empezó un tsunami de solidaridad originado en las redes sociales con centenares de llamadas y numerosas personas que acudieron a dejarles de todo, eso sí sin aglomeraciones para evitar cualquier contagio, explica Crístofer: "Galletas, leche, carne€ de todo, hasta pizzas. Estamos muy agradecidos a El Campello y buscaremos la forma de devolver toda esta gratitud. Ha venido muchos vecinos a prestarnos su ayuda, tenemos comida para dos semanas. Cuando tenga dinero me compro una casa en El Campello, porque su gente es extraordinaria", afirma entre risas un hombre que habla por una quincena de personas que estaban ya al límite. "Ha sido impresionante como la gente se ha volcado con nosotros. Solo pedimos alimentos, no dinero, aunque ha habido gente que nos ha ofrecido dinero y lo hemos rechazado", explican desde el circo, que cuando acabe la alarma asegura que abrirá sus puertas en El Campello con el "Circo Musical de Mouse, cuentacuentos e infinitas diversiones".

De nuevo, en los momentos más difíciles como lo que se viven ahora con el coronavirus, mucha gente saca lo mejor de ella, y un ejemplo más es esta oleada de ayuda en El Campello. Una solidaridad extraordinaria para salvar la magia del circo.



Ayuntamiento

Por su parte desde el Ayuntamiento explicaron que se van a preparar unas ayudas de emergencia y que se está buscando la solución para que reciban alimentos. La edil de Bienestar Social, Mercé Pairó (Cs), explicó que "se está tramitando una ayuda de emergencia aunque son nómadas. Si cumplen con los requisitos la recibirán, y evidentemente los vamos a ayudar, no los vamos a dejar. Se les va a tratar como si fueran vecinos de El Campello".

La edil recordó que el día que avisaron de su situación, a las 12.00 horas, una hora más tarde ya estaba allí Protección Civil con alimentos para ayudarles. "Desde el minuto uno los ayudamos", explicó, y agregó que el circo no ha conseguido la licencia para instalarse en El Campello y así se lo comunicó el Ayuntamiento hasta por dos ocasiones por un problema con las medidas de seguridad, por lo que no hubieran podido estrenar la función de cualquier forma ni han abonado tasa alguna.

A este respecto desde el circo insistieron en que no quieren polémicas pero negaron que no tengan los papeles en regla, y señalaron que únicamente les falta la licencia de apertura, que no se concedió finalmente por el Covid-19. Recuerdan que "cómo nos van a dejar entrar aquí, al lado de la Policía Local, diez trailers y montarlo todo si no tenemos permiso. Es ridículo". Y agregaron que esta mañana ha acudido la Policía Local para decirles que están tramitando la ayuda de alimentos.