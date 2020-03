Un detenido y 26 denunciados en San Vicente por estar en la vía pública sin justificación

Un detenido y 26 denunciados en dos días por estar en la vía pública sin justificación en San Vicente del Raspeig. La Policía Local advierte que "la picaresca no vale en tiempos de crisis" y ha redoblado los controles para que se cumpla el confinamiento en la localidad. En un comunicado del Ayuntamiento explican que "el ingenio aflora cuando los límites existen. Es la máxima de la picaresca. Desde que el pasado sábado 14 de marzo se decretó el estado de alarma con el que se instaba a la población a estar en casa y solo salir para lo estrictamente necesario, la ciudadanía se ha inventado diferentes formas para excusarse y salir a la calle. Situaciones con las que la Policía Local de San Vicente se ha encontrado en los últimos días y que no son nada responsables". Por ello la Policía Local advierte la picaresca "no vale en tiempos de crisis".

El martes y el miércoles los agentes de Policía Local de San Vicente han controlado 150 vehículos en los puntos de control habilitado y han pedido la identificación a 56 personas. De todos ellos, han denunciado a 26 por la vía pública sin justificación; y han realizado una detención.

Entre los motivos expuestos a los agentes por las personas que han sido denunciadas se encuentran individuos que pasean con bolsas de la compra alegando que vienen del supermercado, y en el interior de la bolsa portaban productos que no pertenecían el establecimiento que afirmaban.

También se han encontrado con vecinos y vecinas que se encontraban paseando a su mascota a una distancia kilométrica de su domicilio; personas de municipios colidantes que se encontraban en San Vicente haciendo la compra; o ciudadanos que iban en bicicleta afirmando que se dirigían a visitar a sus familiares al campo.

Mientras que la detención del individuo se llevó a cabo por desobediencia a las autoridades, al ordenarle los agentes al individuo que debía regresar a su domicilio. El detenido fue puesto en manos de la Guardia Civil.

El concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, ha apelado de nuevo a la responsabilidad ciudadana porque "es necesario que todos cumplamos con las medidas para poder superar esta situación".

Desde la Policía Local de San Vicente recuerdan que en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se dispone lo siguiente:

Paseo: Se autoriza la posibilidad de que aquellos ciudadanos que por alguna circunstancia tengan prescrita la realización de paseos, puedan continuar haciéndolo durante el estado de alarma, debiendo indicarles que para esta actividad se requiere un certificado médico que acredite tal prescripción y que sea previo al estado de alarma.

Obras: No se pararán las obras, salvo en el caso de que las personas que se encuentran trabajando no estuvieran aplicando las medidas de seguridad.

Zonas comunes en urbanizaciones: No está permitida la estancia en las zonas comunes (pistas deportivas, jardines, salas de reuniones€etc.) de las urbanizaciones.