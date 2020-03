San Vicente cierra todas las instalaciones municipales y el Ayuntamiento trabajará con servicios mínimos

Medidas excepcionales para una situación excepcional. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha decidido cerrar todas sus dependencias municipales y el consistorio abrirá sus puertas con servicios mínimos. El Equipo de Gobierno (PSOE y EU) ha mantenido durante esta mañana una reunión para abordar las medidas preventivas para prevenir la expansión del coronavirus (COVID-19) de la que ha informado a los grupos. Previamente se ha celebrado una reunión urgente y extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral en el salón de plenos municipal.

El alcalde, Jesús Villar, ha rubricado un decreto en el que se indican todas las decisiones tomadas haciendo hincapié en lo excepcional del caso debido a la "delicada situación en la que nos encontramos". El decreto informa de que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha tenido que tomar estas medidas para que el COVID-19, en la medida de lo posible, no se siga expandiendo.

"Es responsabilidad de todos y todas llevarlas a cabo. Serán unos días complicados pero por nuestro bien y por el bien de la gente que nos rodea, intentemos no salir a la calle a no ser que sea estrictamente necesario. Las dependencias municipales seguirán ofreciendo servicios pero es importante tener paciencia".

El Mercado Municipal situado en la avenida de La Libertad permanecerá abierto y el Ayuntamiento apela a la responsabilidad de las personas.

Las actividades programadas en los Centros Sociales, de Mayores y de Recursos Juveniles 'Los Molinos' e 'Isajove' quedan suspendidas. Todos ellos permanecerán cerrados. En 'Los Molinos' se atenderá al público en el teléfono 965 67 03 25 y en el mail ciaj@raspeig.org.

La Oficina de Turismo permanecerá cerrada temporalmente pero seguirá atendiendo al público en el teléfono 965 675 065 ext.2251. También se ofrecerá información en la web www.turismoraspeig.es y en la cuenta de twitter del área @TurismoRaspeig.

En cuanto, a los, el Ayuntamiento recomienda no utilizarlos, ya que son uny los niños pueden ser portadores del virus.

Los actos festivos y eventos previstos para el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo quedan aplazados hasta el estudio de una nueva fecha y ubicación.

Las bodas civiles que se celebran en el Ayuntamiento y que están previstas para los próximos días deben de limitar el número de personas. El Ayuntamiento ha decretado una limitación de 10 personas en la Sala de Juntas y de 20 en el Salón de Plenos, y en ambos casos se incluye a los contrayentes y testigos.



Comisión de seguimiento del equipo de Gobierno

El equipo de Gobierno ha creado unaen la que se van a celebrar reuniones diariamente para conocer la evolución del COVID-19 y"adoptar medidas acordes a la situación".

Menos afluencia al Ayuntamiento

Esta mañana la afluencia al Ayuntamiento de San Vicente ya ha sido mucho menos de lo que es habitual. Apenas un centenar de personas habían entrado hasta mediodía, cuando el jueves fueron 475 personas y el miércoles más de 500 las que accedieron a la casa consistorial.

Control de accesos con mascarillas

Desde este lunes hay un control de accesos al Ayuntamiento para registrar quién accede al edificio que realiza un policía local en segunda actividad y una auxiliar de servicios. Esta mañana ambos llevaban la mascarilla como preventivo al contagio. Y comentaban que a pesar de que un cartel indica que no se acerquen demasiado, algunas personas aún no son conscientes de que no deben acercarse.