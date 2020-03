Primer encuentro entre empresas de Mutxamel y HUBITAT

El pasado martes tuvo lugar el primer encuentro entre empresas de Mutxamel y emprendedores del espacio de coworking HUBITAT de titularidad municipal.

El evento fue presentado por el alcalde de la localidad, Sebastián Cañadas, el concejal de Promoción y Desarrollo económico, Antonio Sola y la técnico responsable de la Agencia de Desarrollo Local, Luisa María Cases. Al encuentro han asistido 30 personas, representantes de las principales empresas del municipio y de los proyectos de emprendimiento alojados en el coworking público de la ciudad.

Innovación empresarial, presente y futuro de la agricultura, organización profesional, tecnología, impacto social, accesibilidad o arquitectura han sido algunas de las temáticas recurrentes a lo largo del encuentro.

Entre las empresas asistentes al encuentro se han dado cita algunas de las firmas más veteranas e importantes de Mutxamel como Bonnysa, Hilaturas Miel, Tescoma, Green Sea Bio System One, Hormigones y Áridos Poveda, Residencia El Pilar, AH Calidad, Alfa Interiorismo o GM Fisios. Durante la mañana, han podido compartir experiencias e inquietudes con las nuevas generaciones de emprendedores/as que han elegido el espacio HUBITAT de Mutxamel como lugar en el cual desarrollar su actividad profesional. Entre la comunidad emprendedora encontramos nombres que ya empiezan a destacar en el panorama provincial y nacional tales como NAX Solutions, Organízate Conmigo, Adaptamos Group, The New Skyline, NEWBIN, Green Sensors & Technological Services, Soruba Studio, Mery Legs, Yolanda Sala, María Ortiz o José Francisco Vázquez.

La asistencia de empresas con gran experiencia y trayectoria de éxito ha sido fundamental e inspiradora para las personas que están comenzando a lanzar sus ideas de negocio o se encuentran en los primeros años de actividad emprendedora. Desde la Concejalía de Promoción Económica, Agencia de Desarrollo Local, y Genion empresa dinamizadora del espacio coworking, dado el éxito de la convocatoria, están valorando ya la celebración de un segundo encuentro para continuar tendiendo puentes y ampliando conexiones tras el verano.