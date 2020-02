¿Sabes cuánto se ha invertido en mejorar el Complejo Medioambiental de El Campello?

El Complejo Medioambiental de Campello es una planta de tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos. Los residuos se procesan primero en una etapa de pretratamiento mecánico en el que se recuperan materiales para su posterior reciclado y se separa la materia orgánica. La materia orgánica se degrada en condiciones aeróbicas y tras un proceso de afinado se convierte en compost y/o bioestabilizado. En el proceso de afinado también se recupera vidrio. El aire aspirado de las naves se trata y los lixiviados que se desprenden se depuran mediante una planta de tratamiento de aguas. Además los rechazos de la planta se mandan a un vaso de vertido situado en el mismo Complejo Medioambiental.

Cabe destacar que todos estos procesos van a ser revisados y mejorados en los próximos meses.





Inicio de las obras de modernización y mejora



El inicio de las obras en la planta de tratamiento de residuos de El Campello está previsto durante el presente mes de abril y durarán, a priori, unos dieciocho meses. La instalación, gestionada por FCC Medio Ambiente, incorporará maquinaria más moderna que posibilitará poner al día la instalación de acuerdo con las nuevas exigencias de La Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental y del nuevo PIRCVA2019 y que consisten en recuperar más materiales reciclables y de mejor calidad, producir compost mediante sistemas automáticos, ampliar y mejorar los sistemas de tratamiento de aires de la planta, así como retractilar las balas de rechazo con destino al vertedero con el objetivo adicional de reducir olores y molestias.

Las obras contemplan el diseño circular de las líneas de subproductos, con el objetivo de maximizar los circuitos de recuperación, reconvirtiéndolos en "círculos de triaje". Además se incrementará la capacidad de tratamiento separativo de la recogida selectiva de materia orgánica, con el objetivo de maximizar la producción de compost de calidad.





Vista aérea que simula el espacio que ocupará la instalación del renovado Complejo Medioambiental.

El Consorci Mare ha ido superando uno por uno los pasos para que esta realidad llegue cuanto antes. La aprobación definitiva de la modificación del proyecto de gestión en la última asamblea de 2018 dio el pistoletazo de salida. El pasado mes de diciembre, tras la aprobación posterior de la correspondiente modificación del contrato, la empresa adjudicataria del servicio y el Consorci firmaron la modificación del contrato que incluye la modernización de las instalaciones.

La nueva inversión en esta planta será de más de 20 millones de euros que harán posible que esta instalación se convierta en una de las más modernas de la Comunitat Valenciana y contribuirá a alcanzar los objetivos que marca el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIR-CV). Además, contribuirá a minimizar el impacto de los malos olores ya que se ha previsto un rediseño de los sistemas de captación y depuración de aires y una mejora en los cerramientos de las naves, de manera que se atiende así la principal reivindicación vecinal y del Ayuntamiento de Campello. El coste total correrá a cargo tanto de la empresa adjudicataria del tratamiento de los residuos como del propio Consorci Mare.

Cabe destacar que todas estas actuaciones se llevarán a cabo adoptando las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos que figuran en el anexo de la Decisión De Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.





Mayor aportación a la Economía Circular

La reforma de la línea de pretratamiento del residuo incorpora hasta seis separadores ópticos nuevos de última generación que permiten recuperar de forma automática para su reciclado los distintos tipos de plásticos, metales y cartones de bebidas. Además con los materiales que por su calidad o pequeño tamaño ya no se puedan reciclar, pero que contienen un alto poder calorífico (productos de higiene íntima hasta ahora no reciclables, papel-cartón sucio no reciclable, textil sucio no reciclable y film no reciclable si es el caso) se va a producir un combustible aprovechable en procesos industriales como es la producción de cemento, con una capacidad máxima limitada a las determinaciones del PIRCVA2019. Con todo esto se mandará menos rechazo al vaso de vertido y además este rechazo producirá un menor impacto ambiental ya que las balas de rechazo prensado irán retractiladas.

Se va a instalar un sistema automatizado con volteo para el compostaje de la Fracción Orgánica de Recogida Separada (FORS) así como para parte de la Fracción Orgánica proveniente de la Recogida en Masa (FORM). Para ello se ejecutarán dos reactores de igual capacidad dentro de la actual nave de bioestabilización. El resto de la FORM que no haya podido ser tratada con el nuevo sistema automatizado del reactor (sobre todo en las puntas estacionales) se tratará mediante la aplicación de productos microbiológicos que faciliten el proceso de bioestabilización dentro de la actual nave de bioestabilización una vez implantados los reactores.

Para llevar a cabo la instalación del nuevo sistema automatizado de compostaje dentro de la actual nave de bioestabilización, es necesario trasladar la actual línea de afino y zona de almacenamiento del material afinado a una nueva nave que se va a construir junto a la nave de bioestabilización, lo que correrá a cargo de FCC Medio Ambiente, según especificó la comisión técnica del Consorcio, en el procedimiento administrativo correspondiente.



Línea de separación automática de envases en una planta recientemente construida por FCC Medio Ambiente.



Con un mejor tratamiento de la materia orgánica, el material bioestabilizado y sobre todo el compost de calidad se podrá utilizar como abono en zonas de viñedos o en los campos de las comarcas consorciadas. Este es otro de los aspectos en los que se va a incidir en la planta de El Campello ya que así lo marca el PIR-CV: la correcta separación y tratamiento de la materia orgánica.

Las nuevas instalaciones permitirán recibir y tratar adecuadamente la materia orgánica recogida selectivamente en origen FORS, tal como se está realizando en el municipio de Orba y otras localidades de la zona.

El Director General de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer, se ha reunido en varias ocasiones con los responsables municipales. En esos encuentros siempre ha hecho hincapié en la necesidad de recoger la materia orgánica de manera separada para poder cumplir los objetivos que marca la UE en materia de residuos. De hecho, los municipios que separen la materia orgánica en origen pagarán casi 28 euros menos por tonelada de materia orgánica que si se tratara de la fracción resto. Con lo que, cuanta más materia orgánica segregada aporte cada municipio, menos aportarán al canon del consorcio. El Consorci prepara adicionalmente un plan específico de compostaje comunitario para todos aquellos municipios consorciados que quieran adherirse.

Reducir el impacto ambiental



Un aspecto prioritario en la nueva actuación es la mejora de las instalaciones de captación y tratamiento de aires. Se va a renovar los sistemas de captación de aire de las naves y procesos y se va aumentar la capacidad de tratamiento de dicho aire en más de un 60%, mediante nuevos biofiltros y aspiraciones en naves.

Se van ampliar las naves para evitar hacer operaciones de carga de camiones fuera de las mismas, se va a agrupar el punto de carga de los residuos del pretratamiento en un único punto y se van a renovar cerramientos laterales, cubiertas y puertas rápidas.

Finalmente se va a incorporar una pasarela de visita, con un recorrido didáctico que permita visitar el complejo medioambiental viendo los distintos procesos por los que pasan los residuos.

Según ha señalado el presidente del Consorci Mare, José Vicente Ferriz, "la modificación del proyecto de gestión de la planta es un hecho que hemos reivindicado y que se aprobó en la pasada legislatura por unanimidad, porque todos consideramos que se trata de una obra beneficiosa para la ciudadanía, que es de lo que se trata al fin y al cabo".



Uno de los procesos de reciclado

Además, ha manifestado que la dotación de tecnología puntera en las naves de El Campello permitirá cumplir con las cifras que marca la ley y, después de que el Consell Jurídic Consultiu diera el visto bueno y tras firmar la documentación administrativa, empiezan a cumplirse los plazos para el inicio de las obras.

"Estoy muy orgulloso de que tras el arduo trabajo, por fin la modificación de la planta está muy cerca, desde que entró el nuevo equipo en la presidencia del consorcio era un reto que asumimos y hemos cumplido, prueba de que esforzarse al máximo tiene recompensa", ha concluido.

Finalmente, desde el Consorcio Mare desea dejar constancia clara de que la presente obra, no implica, en modo alguno, que los ayuntamientos no tengan la obligación de mejorar sus procesos de recogida de manera importantísima: más recogida selectiva de materia orgánica, puerta a puerta donde se pueda, más recogida selectiva de envases, gestión consorciada de una nueva red de ecoparques, etc, todo ello con el objetivo global de maximizar la vida útil, la operatividad, el rendimiento y la capacidad de las instalaciones de El Campello. Para ello, el consorcio colaborará con las entidades locales de su zona en nuevos proyectos, como por ejemplo, la mejora de la gestión de podas o proyectos de compostaje comunitario como los que promueven la diputación provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana.